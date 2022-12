La première de “The Whale” à New York a suscité de vives réactions

Le tapis était bleu. L’affiche était bleue. Les costumes étaient bleus.

C’est-à-dire jusqu’à ce que l’acteur Ty Simpkins arrive cette semaine à la première new-yorkaise de “The Whale” à Alice Tully Hall – dans un costume magenta.

“Je veux que le temps estival revienne”, a expliqué M. Simpkins, 21 ans, à propos de son choix de rompre avec la palette autrement discrète de la distribution et de l’équipe créative du film, qui est arrivée sur le tapis rouge – enfin, le tapis bleu océanique – en costume bleu marine. et des robes noires.

Le moment de légèreté était en contradiction avec le personnage joué par M. Simpkins dans le nouveau film sombre du réalisateur Darren Aronofsky, adapté de la pièce de Samuel D. Hunter et produit par A24. Le film est centré sur Charlie, interprété par Brendan Fraser, un homosexuel reclus et souffrant d’obésité morbide qui tente de renouer avec sa fille adolescente (Sadie Sink) après la mort de son amant. (M. Simpkins joue un jeune missionnaire évangélique qui essaie de convertir Charlie – et lutte avec certains de ses propres démons dans le processus.)

“The Whale” a reçu des critiques enthousiastes dans les festivals de cinéma – y compris une standing ovation de six minutes à Venise – et a été salué comme un rôle de retour pour M. Fraser, dont la carrière a faibli dans les années qui ont suivi son succès dans le “La momie» (1999). Bien que Fraser soit considéré comme un favori pour remporter son premier Oscar pour sa performance, et que le film sera très probablement nominé pour le meilleur film, il a également été critiqué pour la décision de M. Aronofsky de mettre M. Fraser dans un soi-disant gros costume plutôt que de choisir un acteur obèse. Le directeur a dit que cela aurait été difficile.