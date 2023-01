La première de “The Last of Us” suscite l’enthousiasme et l’élan de l’industrie cinématographique albertaine

La plus grande production de l’histoire de l’Alberta fait ses débuts ce week-end et de nombreux acteurs de l’industrie cinématographique locale espèrent que le spectacle très attendu, ainsi que d’autres productions de premier plan, stimuleront davantage l’intérêt d’Hollywood pour la province.

La série HBO post-apocalyptique Le dernier d’entre nous premières le 15 janvier et le tournage a eu lieu à plusieurs endroits en Alberta au cours des deux dernières années.

“C’est monumental”, a déclaré le président de l’International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) 212, Damian Petti.

“Je pense que tout le monde tire une certaine fierté de ce projet particulier.”

IATSE 212 représente les artistes et techniciens de la scène, du cinéma et de la scénographie du sud de l’Alberta dans 23 départements qui comprennent les poignées et les effets spéciaux.

Selon Petti, plus de 900 membres de l’équipe ont travaillé sur l’énorme production pendant 17 mois, sans compter l’équipe des Teamsters, la Guilde canadienne des réalisateurs ou les interprètes.

“Ces 900 personnes ont travaillé très près d’un million d’heures sur ce projet”, a déclaré Petti. “Donc, la taille de celui-ci et la croissance de l’industrie qui vient de ce seul projet sont énormes.”

Les vedettes du spectacle Jeu des trônes acteurs Pedro Pascal et Bella Ramsey.

La semaine dernière, le maire de Calgary Jyoti Gondek et le maire d’Edmonton Amarjeet Sohi ont assisté à la première du spectacle à Los Angeles, où ils ont été rejoints par d’autres représentants de l’Alberta.

🧵 Lors d’un voyage personnel pour aider notre fille à s’installer dans sa nouvelle maison à LA, j’ai pu représenter Edmonton à la première de @HBO« The Last of Us » de , (la série qui a été partiellement tournée à Edmonton l’an dernier). pic.twitter.com/3ddtFjBOTc – Amarjeet Sohi (@AmarjeetSohiYEG) 11 janvier 2023

Gondek a déclaré qu’elle était “époustouflée” par la production et a déclaré que les producteurs de l’émission ont exprimé leur gratitude à la province pour “être si accueillante”.

“Nous nous sommes tous mobilisés pour nous assurer que les gens comprennent à quel point nous sommes favorables au cinéma et à la télévision, et cela porte ses fruits”, a déclaré Gondek aux journalistes jeudi.

La série est basée sur le jeu vidéo acclamé par la critique sur un passeur nommé Joel, qui est chargé d’escorter une adolescente, Ellie, hors d’une zone de quarantaine oppressive et à travers l’Amérique post-apocalyptique.

Pendant le tournage, les rues du centre-ville d’Edmonton et de Calgary ont été transformées en champs de bataille urbains et même des structures comme la législature de l’Alberta ont été couvertes de vignes et de décomposition pour la production.

Cependant, Le dernier d’entre nous n’est pas la seule émission de télévision récente qui présentera des monuments locaux que certains pourraient reconnaître.

La minisérie FX Sous la bannière du ciel a été créée au printemps dernier sur Disney + au Canada après avoir tourné à Calgary et dans les environs et dans le sud de l’Alberta.

Le drame du vrai crime est basé sur le livre non romanesque de Jon Krakauer Sous la bannière du ciel : une histoire de foi violente sur l’histoire de la religion mormone, et a une distribution d’ensemble qui comprend Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones et Gil Birmingham.

Emily James, née et élevée à Calgary, a décroché avec succès un rôle dans la série en tant que fille de l’acteur Sam Worthington.

“J’étais très excité, c’était ma première fois sur un grand plateau”, a déclaré James à Global News.

La série télévisée raconte l’histoire des meurtres brutaux réels de Brenda Lafferty et de sa petite fille Erica en 1984, juxtaposés à l’origine et à l’évolution de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et des ramifications fondamentalistes extrémistes de la religion.

“Parce que c’est une histoire tellement déchirante et que c’est une histoire vraie, j’étais ravi de faire partie de quelque chose d’aussi grand et d’avoir la chance de faire partie de cette histoire”, a déclaré James.

Après avoir partagé son temps entre Calgary et Los Angeles, James déménagera bientôt en Californie pour poursuivre sa carrière d’actrice.

“J’étais très excité de voir que de plus grosses productions se dirigent vers l’Alberta”, a déclaré James. “Je pense vraiment qu’il y a une chance que d’autres viennent à Calgary.”

“Une tempête parfaite”

Une grande partie du succès de l’industrie cinématographique albertaine étant attribuée à une modification du crédit d’impôt provincial pour le cinéma et la télévision, les experts de l’industrie citent également l’expansion des infrastructures de production comme le Calgary Film Centre et l’augmentation du nombre de travailleurs qualifiés.

“C’est la tempête parfaite”, a déclaré Petti.

“La communauté a travaillé très dur pour arriver à ce stade et nous pensons que 2023 sera une bonne année.”

Petti a déclaré que plusieurs productions envisageaient des tournages en Alberta cette année.

Keep Alberta Rolling Ltd. est un organisme sans but lucratif créé pour mettre en valeur les avantages et le potentiel de l’industrie de l’écran en Alberta.

Selon le responsable de la défense des intérêts, Brock Skretting, la capacité de l’Alberta à réaliser une production de la taille et de l’envergure de Le dernier d’entre nous devrait aider à attirer plus de superproductions hollywoodiennes dans la province.

“L’équipe est connue pour gérer tous les problèmes logistiques, sans jamais se plaindre de la difficulté – en fait, embrasser la difficulté des émissions difficiles : nous faisons le plus gros et nous faisons le meilleur”, a déclaré Skretting.

“Alors c’est l’Alberta pour vous.”

L’un des défis auxquels l’industrie cinématographique locale a été confrontée est de toujours disposer d’une base solide de membres d’équipe formés et expérimentés.

Mais Petti a déclaré que grâce aux récentes productions dans la province, la croissance de l’IATSE 212 a augmenté de 35 % et qu’il y a maintenant 500 Albertains de plus formés dans l’industrie et prêts à se mettre au travail.

“Pour développer une industrie, vous avez besoin d’une offre de travail régulière et stable”, a déclaré Petti. “Nous pouvons développer la base d’équipage sans problème, s’il y a un approvisionnement régulier en travail.”

La province a accueilli plusieurs productions notables dans le passé : 2016 Le Revanant avec Leonardo Dicaprio, le drame romantique néo-occidental américain de 2005 montagne de Brokebackainsi que les plus récents SOS Fantômes : l’au-delà en 2019.

Brad Pitt a passé du temps à Edmonton en 2005 pendant le tournage L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford au parc Fort Edmonton.

Il n’y a pas que les films non plus : Fargoinspiré du film du même nom des frères Coen de 1996, est revenu pour filmer une cinquième saison en Alberta après avoir déménagé à Chicaco pour filmer la quatrième saison.

L’Alberta se classe actuellement au quatrième rang parmi les juridictions de production canadiennes.

Les experts de l’industrie ont déclaré qu’il faudrait peut-être un certain temps pour rattraper d’autres provinces comme la Colombie-Britannique et l’Ontario, qui ont un avantage concurrentiel depuis plus longtemps, mais l’espoir est un intérêt croissant de la part de Le dernier d’entre nous aidera l’Alberta à gravir ce classement.

“C’est juste du développement économique de bout en bout”, a déclaré Skretting.

« Pour que des millions de dollars soient dépensés pour les projets, en mettant des centaines de personnes au travail, puis en fin de compte, tout le monde peut voir les projets commercialiser la province dans le monde entier.

“Nous sommes donc vraiment excités pour l’année à venir.”

Le dernier d’entre nous La série contient neuf épisodes et sera diffusée chaque semaine le dimanche soir via l’application de streaming Crave.

— Avec des fichiers de Karen Bartko, Global News