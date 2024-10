La première de Penguin atteint 10,4 millions de téléspectateurs après 11 jours

Vous lisez gratuitement un article exclusif WrapPRO. Vous voulez améliorer votre carrière dans le divertissement ? Allez ici pour plus d’informations.

L’audience de « The Penguin » de HBO est en hausse.

Onze jours après ses débuts, la première de la série « The Penguin » a porté son audience à 10,4 millions de téléspectateurs sur HBO, Max et d’autres plateformes, selon les données d’audience de Warner Bros. Discovery.

Cela représente presque le double de l’audience enregistrée par l’émission de DC Studios au cours de son week-end d’ouverture, qui a vu 5,3 millions de téléspectateurs regarder le spin-off de « The Batman » du jeudi 19 septembre au dimanche 22 septembre.

Alors que « The Penguin » est passé de sa première tranche horaire du jeudi soir à sa tranche horaire habituelle du dimanche soir pour son deuxième épisode, l’épisode 2 a attiré 1,6 million de téléspectateurs multiplateformes, soit une hausse de 17 % par rapport à sa première originale du jeudi soir. Dans l’ensemble, l’audience de « The Penguin » dépasse toutes les séries HBO actuelles, à l’exception de « House of the Dragon » et « The Last of Us ».

Alors que « The Penguin » occupait le créneau horaire tant convoité de dimanche à 21 heures, « Industry » a clôturé son troisième volet à 22 heures, avec sa finale de la saison 3 attirant 260 000 téléspectateurs multiplateformes dimanche soir. L’audience de la finale de la saison 3 a diminué de 13,3 % par rapport à la première de la saison 3, qui a enregistré une audience de 300 000 téléspectateurs en août, soit une hausse de 60 % par rapport à la première de la saison 2.

La saison 3 attire en moyenne près de 1,6 million de téléspectateurs, dépassant la moyenne de la saison 2 de 1,2 million au même laps de temps dans la saison.

Après avoir suscité davantage de buzz cette saison, qui a ajouté Kit Harington au chaos de la série dramatique, « Industry » a été renouvelée pour une quatrième saison en septembre. Saison 3 étoiles Myha’la, Marisa Abela, Harry Lawtey, Ken Leung, Conor MacNeill, Sagar Radia, Kit Harington, Sarah Goldberg, Miriam Petche, Indy Lewis, Adam Levy, Sarah Parish, Trevor White, Elena Saurel, Irfan Shamji, Andrew Havill, Roger Barclay, Fady Elsayed et Fiona Button.