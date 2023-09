La première de Lil Nas X au Festival international du film de Toronto retardée par une alerte à la bombe

La première du nouveau documentaire de Lil Nas X au Festival international du film de Toronto (TIFF) a été retardée par une alerte à la bombe.

Variety a rapporté samedi soir que les organisateurs du festival de films avaient été informés qu’une alerte à la bombe avait été émise juste au moment où Lil Nas X arrivait à la première.

Lil Nas X a été retardé de 20 minutes pendant que la sécurité contrôlait la zone. Une fois la menace discréditée, il est arrivé comme prévu et le contrôle a commencé.

Fox News Digital a contacté les représentants de Lil Nas X et du Festival international du film de Toronto, mais ils n’ont pas immédiatement répondu pour commenter.

Le service de police de Toronto a fourni une déclaration à Fox News Digital, confirmant un incident.

« Hier, au TIFF, un passant a proféré une menace envers la sécurité privée. Par grande prudence, la police de Toronto et la sécurité privée ont balayé les lieux et ont évacué en 20 minutes. La menace était générale et ne visait personne en particulier. « , indique le communiqué.

Judy Lung, vice-présidente des affaires publiques et des communications du TIFF, a déclaré dans un communiqué que la police de Toronto avait enquêté à proximité du tapis rouge avant la projection.

« Nos mesures de sécurité standards sont restées en place pendant cette période et le contrôle a commencé avec un léger retard », a déclaré Lung. « A notre connaissance, il s’agissait d’une menace générale et non dirigée contre le film ou l’artiste. »

« Lil Nas X: Long Live Montero » documente la tournée de huit mois de l’artiste du même nom, qui a débuté en septembre dernier pour promouvoir son premier album complet, « Montero ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.