La première de la saison 50 de « Saturday Night Live » atteint un record d’audience depuis 4 ans

« Saturday Night Live » a lancé sa 50e saison sur une bonne note d’audience.

L’épisode « SNL » diffusé le 28 septembre a attiré 5,3 millions de téléspectateurs dans les audiences Nielsen Live+Same Day, le plus grand nombre de téléspectateurs pour une première de la saison « SNL » depuis 2020. Selon NBCUniversal, l’épisode se classe comme l’épisode « SNL » le plus regardé. « toujours sur Peacock pendant son premier week-end, bien qu’ils n’aient pas fourni plus d’informations.

L’épisode était animé par Jean Smart avec l’invité musical Jelly Roll, qui faisaient tous deux leurs premières apparitions dans la longue série de sketchs comiques NBC. L’ouverture à froid mettait en vedette Maya Rudolph en tant que vice-présidente Kamala Harris, Andy Samberg en tant que deuxième gentleman Doug Emhoff, Jim Gaffigan en tant que gouverneur Tim Walz et Dana Carvey en tant que président Joe Biden. Il a été initialement rapporté en juillet que Rudolph ferait des apparitions régulières dans « Saturday Night Live » cette saison, car elle avait déjà joué Harris dans la série dans plusieurs sketchs. Elle a remporté l’Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série comique pour son interprétation de Harris en 2019, et l’a de nouveau jouée lors du cycle électoral de 2020.

L’épisode a également vu Bowen Yang se déguiser en bébé hippopotame préféré de tous, Moo Deng, Yang dirigeant également un sketch de talk-show Charli XCX intitulé «The TalkTalk Show».

Les hôtes à venir cette saison incluent Nate Bargatze, Ariana Grande, John Mulaney et Michael Keaton, tandis que les prochains invités musicaux incluent Stevie Nicks, Coldplay, Billie Eilish et Chappell Roan.

« Saturday Night Live » est produit en association avec Broadway Video. Le créateur et producteur exécutif est Lorne Michaels.