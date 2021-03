Au cours d’une intrigue sur l’épisode croisé de deux heures de jeudi avec «Station 19», le Dr Andrew DeLuca, joué par Giacomo Gianniotti, a tenté de poursuivre un trafiquant sexuel et a été poignardé. Deluca, un personnage de la série depuis 2015, est décédé sur la table d’opération après avoir dit au revoir à Meredith Gray, qui souffre de Covid-19.

Dans une séquence de rêve sur la même plage sur laquelle Gray (Ellen Pompeo) a été pendant ses séquences de rêve alors qu’elle était malade, DeLuca lui dit: « Quoi qu’il arrive, je veux que tu saches que je n’ai jamais eu l’impression de voir la façon dont tu m’as vu. Je Je ne me suis jamais senti inspiré comme tu m’as inspiré. Tu m’as donné envie d’être non seulement mon meilleur moi, mais meilleur. Et oui, je me sentais parfois petit autour de toi. Je ne me sentais pas en sécurité. Je voulais quelque chose de toi que je devais me donner . Mais ici, maintenant, sur cette plage avec toi, je comprends. Je ne comprends pas seulement, je le sens. Je comprends qui je suis. Je connais ma propre âme, ma force. «

Meredith a répondu: « Tu vas me manquer. Si je retourne et que tu ne le fais pas, tu vas me manquer. »

« Tu iras bien, Meredith, » répondit-il. « Je dois partir. »