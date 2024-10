La première de la 50e saison de « SNL » attire plus de 5 millions de téléspectateurs

NEW-YORK –

La 50e saison de « Saturday Night Live » connaît un bon début d’audience et constitue un record pour le service de streaming Peacock.

NBC a déclaré lundi que 5,3 millions de personnes avaient regardé la première en direct, la meilleure ouverture de l’émission depuis 2020, lorsqu’Alec Baldwin a repris son rôle de président de l’époque, Donald Trump, et que Chris Rock a été accueilli avec l’invitée musicale Megan Thee Stallion.

L’émission de sketchs a accueilli plusieurs anciens élèves ce week-end pour son sketch d’ouverture sur la course à la présidentielle américaine de cette année, avec Maya Rudolph dans le rôle de Kamala Harris et Dana Carvey dans le rôle du président Joe Biden.

L’épisode est le « SNL » le plus regardé jamais vu sur Peacock lors de son premier week-end, a déclaré NBC.

Jean Smart a accueilli la première de la 50e saison et la sensation country Jelly Roll était l’invité musical.

Le sketch d’ouverture pourrait être un aperçu de la saison à venir, avec l’ancien élève Andy Samberg revenant pour jouer le mari de Harris, Doug Emhoff, et l’acteur-comédien Jim Gaffigan dans le rôle du colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Seul Rudolph dans le rôle de Harris était attendu, même si « SNL » n’avait pas confirmé qu’elle reprendrait le rôle.

Le premier épisode de « SNL » a été diffusé le 11 octobre 1975, avec Lorne Michaels à la barre, comme il l’est actuellement.

George Carlin a alors animé et l’émission a présenté son premier casting de ce qu’on appelle les joueurs non prêts pour les heures de grande écoute : Chevy Chase, John Belushi, Gilda Radner, Dan Akroyd, Jane Curtin, Laraine Newman et Garrett Morris.

Le comédien Nate Bargatze anime l’émission « SNL » de ce week-end, avec Coldplay comme invité musical. NBC diffusera une célébration « SNL » en direct de trois heures le 16 février pour marquer cet anniversaire.