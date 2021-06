Sur la Plaza de las Americas à Washington Heights, les vendeurs de fruits et légumes vendent généralement leurs produits jusqu’au crépuscule. Mais mercredi, il a été transformé en une réplique de n’importe quel autre bloc du quartier. Il y avait une fausse bodega, décorée de trois drapeaux dominicains suspendus à un auvent, d’une fausse bouche d’incendie et d’un stand de fruits en plastique. Sous l’ensemble du décor courait un tapis jaune. La reproduction a servi de toile de fond aux sommités qui ont assisté à la première de « In the Heights », l’adaptation sur grand écran du spectacle de Broadway primé par Tony de Lin-Manuel Miranda et Quiara Alegría Hudes. Le tapis ensoleillé a accueilli les acteurs et l’équipe dans le quartier d’Upper Manhattan où il a été filmé. La première, qui a également servi de soirée d’ouverture du 20e Festival de Tribeca, a eu lieu au United Palace, un majestueux théâtre de 91 ans avec une système de projection que, des années plus tôt, avant son succès à Broadway, Miranda avait aidé à collecter des fonds pour acheter puis à installer. Alors que les acteurs, producteurs et dirigeants défilaient sur le tapis jaune, s’arrêtant pour des photos avec des photographes et des interviews avec les médias, le vrai Washington Heights ronronnait derrière eux. Les serveuses du Malecon, un restaurant dominicain en face de la place, ont regardé par les fenêtres entre deux plats de riz, de ragoût de poulet et de haricots, essayant de comprendre pourquoi des foules s’étaient formées devant leur restaurant par une journée collante à 90 degrés. .

Les convives d’El Conde Nuevo, un autre restaurant dominicain de l’autre côté de la rue, se tenaient au coin de la rue, essayant également de déchiffrer le chahut à l’extérieur. Et puis, Miranda – vêtu d’un chacabana bleu pâle à manches longues, d’un jean et des mêmes Nike Air Force 1, souvent appelées Uptowns in the City, qu’il portait à l’ouverture de Broadway de « In the Heights » – est arrivé avec sa famille, et tout le monde a éclaté de joie.

Jorge Peguero, 71 ans, rentrait chez lui lorsqu’il s’est arrêté et est devenu un fier membre de la foule. « J’ai vécu ici toute ma vie, et c’est fantastique », a déclaré Peguero, un habitant de Washington Heights depuis 1969. « C’est un gros problème que Tribeca a choisi de représenter la communauté dominicaine, et c’est la première fois que nous voyons quelque chose comme ça. Miranda, qui vit toujours à Washington Heights, avait espéré présenter le film là où il se déroule. « Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est que ce quartier soit fier d’eux-mêmes et de la façon dont ils sont dépeints », a déclaré Miranda, qui se trouvait à distance de marche de sa maison et de celle de ses parents. « Je me promène toujours ici avec mes écouteurs, et tout le monde va bien, Lin-Manuel écrit. » « Je me sens en sécurité ici », a-t-il ajouté.

De nombreux habitants de Washington Heights n’ont pas encore rencontré Miranda dans le quartier. Eglis Suarez, 48 ans, espérait changer cela.