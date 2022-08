La première de Disney Plus de She-Hulk retardée d’un jour, les épisodes seront diffusés les jeudis

She-Hulk : avocateune nouvelle série comique Marvel qui met en vedette Tatiana Maslany dans le rôle de (parfois vert) l’avocate Jennifer Walters, arrive sur Disney Plus un jour plus tard que prévu.

La série de neuf épisodes devrait maintenant être diffusée le 18 août. Marvel a déclaré mercredi. De plus, de nouveaux épisodes arriveront le jeudi au lieu du mercredi.

Dans la série She-Hulk, Walters navigue dans la vie comme “un célibataire d’une trentaine d’années qui se trouve également être un hulk superpuissant vert de 6 pieds 7 pouces”, selon Marvel. L’émission met également en vedette Mark Ruffalo, Benedict Wong et Tim Roth, qui ont joué le rôle du principal antagoniste dans The Incredible Hulk en 2008. Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass et Renée Elise Goldsberry font également partie du casting.

Disney Plus a déjà livré deux séries Marvel cette année : Moon Knight et Ms. Marvel. I Am Groot, une série de courts métrages qui n’est pas canon pour les films des Gardiens de la Galaxiedevrait arriver le 10 août.

Une bande-annonce comique pour la série She-Hulk, sorti en mai, voit Walters se présenter comme une version alternative forte et verte d’elle-même. Cela signifie-t-il qu’elle est prête à être un super-héros ? Pas assez. “C’est pour les milliardaires et les narcissiques… et les orphelins adultes, pour une raison quelconque”, dit-elle.