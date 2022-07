La première dame ukrainienne Olena Zelenska visite la Maison Blanche

Commentez cette histoire Commentaire

La première dame ukrainienne Olena Zelenska a visité la Maison Blanche mardi, dans le cadre de son voyage très médiatisé à Washington alors que la guerre russe dans son pays entre dans son sixième mois. Zelenska est arrivée à la Maison Blanche juste après 13h30 et a été accueillie sur la pelouse sud par le président Biden et la première dame Jill Biden. Le président a présenté à Zelenska un bouquet de tournesols jaunes, d’hortensias bleus et d’orchidées blanches – rappelant les couleurs du drapeau ukrainien – et la première dame a embrassé Zelenska.

Le groupe, qui comprenait l’ambassadrice ukrainienne Oksana Markarova, a posé pour une photo à l’entrée sud de la Maison Blanche, flanqué d’un drapeau américain et d’un drapeau ukrainien. Ils n’ont pas répondu aux questions criées des journalistes sur ce dont ils allaient discuter.

Zelenska et Jill Biden ont eu une réunion privée, puis ont tenu une réunion élargie avec Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies ; Isobel Coleman, l’administrateur adjoint de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) ; Victoria Nuland, sous-secrétaire d’État aux affaires politiques ; le chirurgien général Vivek H. Murthy ; et deuxième gentleman Douglas Emhoff.

En cette fête des mères, mon cœur est avec vous, Première Dame Olena Zelenska, et toutes les mères courageuses et résilientes d’Ukraine. pic.twitter.com/tCMXCXhgiY – Jill Biden (@FLOTUS) 8 mai 2022

La visite de mardi à la Maison Blanche n’était pas la première rencontre de Zelenska et Jill Biden. En mai, pendant le week-end de la fête des mères, Jill Biden a effectué une visite inopinée en Ukraine et a rencontré Zelenska à Uzhhorod, une ville située à la frontière avec la Slovaquie, ainsi que des réfugiés ukrainiens.

Au début de leur réunion privée mardi, Jill Biden a rappelé le «chagrin et la douleur» de la zone de guerre et a déclaré à Zelenska que son équipe avait travaillé sur des moyens d’aider à la santé mentale des mères et des enfants ukrainiens forcés de fuir leurs maisons.

Lundi, Zelenska a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken et l’administrateur de l’USAID Samantha Power pour “traiter les impacts psychosociaux à long terme de la guerre de la Russie” en Ukraine, selon la Maison Blanche.

Rencontre aujourd’hui avec la première dame ukrainienne Olena Zelenska pour discuter des immenses coûts humanitaires de la guerre du président Poutine. Les États-Unis restent déterminés à aider le peuple ukrainien à se défendre contre la Russie, à obtenir justice et à reconstruire son pays. pic.twitter.com/r4XuTKHPP7 — Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 19 juillet 2022

Mercredi matin, Zelenska doit s’adresser au Congrès pour faire le point sur les conditions sécuritaires, économiques et humanitaires sur le terrain en Ukraine. Les remarques interviendront moins de deux mois après que le Congrès a approuvé en mai un programme d’aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine, qui comprenait 20 milliards de dollars d’aide militaire, près de 8 milliards de dollars d’aide économique, près de 5 milliards de dollars d’aide alimentaire mondiale et plus d’un milliard de dollars en aide combinée. soutien aux réfugiés.

Dans une lettre adressée mardi à ses collègues démocrates au sujet de la prochaine visite de Zelenska, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (Californie), a souligné le bilan de la guerre en Ukraine sur les femmes et les filles, un sujet qui, selon elle, préoccupe particulièrement les femmes au Congrès.

“Au cours des visites de dirigeants ukrainiens – des députés aux héros de la base – beaucoup d’entre nous ont entendu des histoires horribles sur le traitement brutal des femmes et des filles par les forces russes”, a écrit Pelosi. « En effet, nous avons suffisamment de preuves d’enlèvements et de déportations vers la Russie, de viols de femmes devant des membres de leur famille et même de viols de petites filles. … Soyons clairs : le viol d’enfants ne peut pas être une arme de guerre. C’est un crime de guerre !”

Au début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que sa famille était une cible prioritaire pour les troupes russes. Dans une rare interview conjointe avec lui en mai, Zelenska a déclaré qu’elle et ses deux enfants n’avaient pas vu Zelensky pendant 2 mois et demi après le début de la guerre, car ils s’étaient réfugiés dans un endroit non divulgué à part lui.

“Notre famille a été déchirée, comme toutes les autres familles ukrainiennes”, a alors déclaré Zelenska.