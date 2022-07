La première dame ukrainienne Olena Zelenska s’adresse au Congrès

Commentez cette histoire Commentaire

La première dame ukrainienne Olena Zelenska s’est adressée au Congrès mercredi, lançant un rare appel personnel en tant qu’épouse d’un dirigeant étranger pour que les États-Unis fournissent à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne, alors que l’invasion russe de l’Ukraine entre dans son sixième mois. Dans un discours bref mais émouvant, Zelenska a parlé des conditions sécuritaires, économiques et humanitaires de plus en plus désastreuses en Ukraine.

“Je veux m’adresser à vous non pas en tant que première dame, mais en tant que fille et en tant que mère”, a déclaré Zelenska en ukrainien, alors qu’une femme interprétait son discours en anglais, leurs voix se brisant parfois. “Peu importe les positions et les titres que nous atteignons dans nos vies, tout d’abord, nous faisons toujours partie de notre famille. … C’est la grande vérité de notre vie. Notre famille représente le monde entier pour nous, et nous ferions tout pour le préserver.

Zelenska n’a pas hésité à afficher des images de victimes de la guerre sur un écran derrière elle : il y avait Lisa, une petite fille qu’elle avait rencontrée il y a des mois, qui a été tuée le 14 juillet par une attaque de missile russe dans la ville de Vinnytsia, a-t-elle dit. . Une photo de la poussette renversée de Lisa est apparue à l’écran, et Zelenska a ajouté que les proches de la mère blessée de Lisa ne lui avaient pas dit pendant des jours que son enfant était décédé. Parmi les autres victimes figuraient Eva, 5 ans, dont le corps minuscule a été montré recroquevillé au milieu des décombres d’un bâtiment détruit, et un survivant de l’Holocauste tué à Kyiv.

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, s’est entretenue avec les législateurs américains le 20 juillet sur les conditions dans son pays, alors que la guerre en Russie approchait de son sixième mois. (Vidéo : The Washington Post, Photo : Saul Loeb/The Washington Post)

Zelenska a noté qu’elle était la première épouse d’un dirigeant étranger à s’adresser au Congrès et que les premières dames sont généralement “exclusivement engagées dans des affaires pacifiques”.

“Mais comment puis-je parler de [peaceful affairs] lorsqu’une guerre terroriste invasive non provoquée est menée contre mon pays ? La Russie détruit notre peuple », a-t-elle déclaré.

Les “Hunger Games” russes dévastent des familles et des villes pacifiques en Ukraine, a-t-elle déclaré, faisant référence à la série de films dystopiques dans laquelle un groupe d’enfants doit se battre jusqu’à la mort. La dévastation en Ukraine ne sera jamais diffusée aux informations russes, a-t-elle ajouté.

“C’est pourquoi je vous montre ici”, a déclaré Zelenska.

Elle a clôturé son discours par un appel à plus d’armes, affirmant que la guerre en Ukraine n’est pas terminée et que la réponse se trouve à Washington, où les législateurs américains pourraient se livrer à la normalité de la planification des mois à venir.

“Je demande des armes – des armes qui ne seront pas utilisées pour faire la guerre sur la terre de quelqu’un d’autre mais pour protéger sa maison et le droit de gagner sa vie dans cette maison”, a déclaré Zelenska. “Je demande des systèmes de défense aérienne pour que les roquettes ne tuent pas les enfants dans leurs poussettes… et ne tuent pas des familles entières.”

Zelenska a reçu une ovation debout des membres du Congrès des deux côtés de l’allée lorsqu’elle est montée sur la scène de l’auditorium principal du Capitol Visitor Center peu après 11h10, ainsi que lorsqu’elle a conclu ses remarques environ 10 minutes plus tard. C’est au même endroit que le discours virtuel de son mari a été diffusé au Congrès il y a des mois, vers le début de la guerre, lorsqu’il a supplié les dirigeants américains d’aider à défendre non seulement l’Ukraine, mais la notion même de démocratie dans le monde.

Au début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné que sa famille était une cible prioritaire pour les troupes russes. Dans une rare interview conjointe avec lui en mai, Zelenska a déclaré qu’elle et ses deux enfants n’avaient pas vu Zelensky pendant 2 mois et demi après le début de la guerre, car ils s’étaient réfugiés dans un endroit non divulgué à part lui.

“Notre famille a été déchirée, comme toutes les autres familles ukrainiennes”, a alors déclaré Zelenska.

Les remarques de Zelenska au Congrès mercredi sont intervenues moins de deux mois après que le Congrès a approuvé un programme d’aide de 40 milliards de dollars pour l’Ukraine en mai, qui comprenait 20 milliards de dollars d’aide militaire, près de 8 milliards de dollars d’aide économique, près de 5 milliards de dollars d’aide alimentaire mondiale et plus de 1 $ milliards d’euros d’aide combinée aux réfugiés.

Dans une lettre adressée mardi à ses collègues démocrates au sujet de la prochaine visite de Zelenska, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (Californie), a souligné le bilan de la guerre en Ukraine sur les femmes et les filles, un sujet qui, selon elle, préoccupe particulièrement les femmes au Congrès.

“Au cours des visites de dirigeants ukrainiens – des députés aux héros de la base – beaucoup d’entre nous ont entendu des histoires horribles sur le traitement brutal des femmes et des filles par les forces russes”, a écrit Pelosi. « En effet, nous avons suffisamment de preuves d’enlèvements et de déportations vers la Russie, de viols de femmes devant des membres de leur famille et même de viols de petites filles. … Soyons clairs : le viol d’enfants ne peut pas être une arme de guerre. C’est un crime de guerre !”

Le discours de Zelenska a couronné son voyage très médiatisé à Washington.

Lundi, Zelenska a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken et l’administrateur de l’USAID Samantha Power pour “traiter les impacts psychosociaux à long terme de la guerre de la Russie” en Ukraine, selon la Maison Blanche.

Mardi, Zelenska a visité le nouveau musée des victimes du communisme à Washington pour accepter un prix des droits de l’homme au nom du peuple ukrainien. Dans des remarques au musée, Zelenska a noté qu’il y avait trois photographies de dissidents ukrainiens qui avaient été torturés ou renvoyés pour “avoir remis en question le culte de Staline”. Elle les a comparés à certaines des atrocités auxquelles les Ukrainiens ont été confrontés au cours des cinq derniers mois à la suite de l’invasion russe.

“A travers toute cette souffrance et cette douleur, nous envoyons un avertissement fort à la guerre : rappelez-vous que le passé le plus sombre peut être facilement vaincu”, a déclaré Zelenska au musée. « Dans certains endroits, l’obscurité ne s’est jamais estompée. Il vient de comprendre comment utiliser des armes plus avancées et utiliser les médias sociaux.

Les Ukrainiens ne se battent pas seulement pour leur liberté aujourd’hui, a-t-elle ajouté, mais “pour que la grande terreur de Staline ne se répète plus nulle part, jamais, dans le monde civilisé”.

Au début des années 1930, le dictateur soviétique Joseph Staline a mené des politiques qui ont conduit à une famine massive en Ukraine. On estime que 4 millions de personnes sont mortes au cours de cette période, connue sous le nom d’Holodomor, ou mort de faim.

Mardi après-midi, Zelenska s’est rendue à la Maison Blanche, a tenu une réunion privée avec la première dame Jill Biden, puis une réunion élargie avec plusieurs responsables américains. Jill Biden, qui a rencontré Zelenska le week-end de la fête des mères lorsqu’elle a effectué une visite inopinée en Ukraine, a rappelé mardi le «chagrin et la douleur» de la zone de guerre et a déclaré à Zelenska que son équipe travaillait sur des moyens d’aider à la santé mentale de Des mères et des enfants ukrainiens contraints de fuir leur foyer.