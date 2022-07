La première dame ukrainienne Olena Zelenska organise un sommet animé par Piers Morgan

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a convoqué un sommet virtuel à Kyiv où des dirigeants mondiaux et des stars hollywoodiennes se sont joints, demandant de l’aide pour réparer le pays et son peuple à la fin de la guerre.

Zelenska a annoncé le Sommet des Premières Dames et Messieurs plus tôt ce mois-ci pour faciliter les efforts internationaux pour reconstruire l’Ukraine – organisé par Piers Morgan.

Le pays a été ravagé par la violence et la destruction depuis le début de l’invasion non provoquée des forces russes au début de cette année.

“Très souvent, quand on parle de reconstruction, on entend la restauration d’après-guerre des bâtiments, des infrastructures et de l’économie”, a déclaré Zelenska. “C’est sans aucun doute important. Mais toute discussion sur le redressement de l’Ukraine après la guerre n’a pas de sens si elle ne donne pas la priorité au rétablissement de la santé morale et physique des gens.”

La première dame a recruté Morgan pour co-organiser l’événement avec elle en ligne et en personne. Le commentateur a posté une photo samedi depuis son logement à Kyiv.

“J’ai été honorée d’être invitée par la Première Dame d’Ukraine Olena Zelenska à co-organiser son deuxième Sommet des Premières Dames et Messieurs, à Kyiv”, a déclaré Morgan à propos de l’événement.

La première dame des États-Unis Jill Biden, les acteurs Richard Gere, Mila Kunis, Ashton Kutcher et le président de la Commission européenne Charles Michel font partie des grands noms qui ont rejoint le sommet jusqu’à présent.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également prononcé une allocution.

Le sommet est axé sur le “capital humain” et s’adresse aux plus de 8 millions de personnes qui auraient été déplacées à l’intérieur des frontières ukrainiennes et aux 6 millions qui ont fui à l’étranger.

Ce n’est que le dernier projet poussé par la première dame ukrainienne, venant à la suite d’un voyage diplomatique aux États-Unis, rendant visite au président Biden et à la première dame Jill Biden et prononçant un discours au Congrès.

Jill Biden avait déjà rendu visite à Zelenska en Ukraine en mai.

