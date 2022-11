La première dame organise le petit-déjeuner de la Journée des anciens combattants et soutient les soignants

WASHINGTON (AP) – La Première dame Jill Biden organisera un petit-déjeuner de la Journée des anciens combattants à la Maison Blanche alors qu’elle annonce un nouveau soutien aux enfants qui vivent avec des militaires et des anciens combattants blessés.

L’initiative, connue sous le nom de Hidden Helpers Coalition, est conçue pour aider les jeunes qui jouent un rôle de soignants.

Après le petit-déjeuner du vendredi, Biden rejoindra la vice-présidente Kamala Harris et son mari, Douglas Emhoff, au cimetière national d’Arlington.

“Depuis la fondation de notre nation, nos anciens combattants ont défendu notre démocratie, protégé notre postérité, supporté le poids de la guerre en notre nom”, a déclaré le président Joe Biden dans un message vidéo. “Tant de personnes portent encore les blessures physiques et les cicatrices invisibles de leur service.”

Le président démocrate a publié la vidéo parce qu’il est parti jeudi soir pour l’Égypte, où il assiste à une conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Ensuite, il continuera au Cambodge et en Indonésie, avant de retourner à Washington à temps pour le mariage de sa petite-fille à la Maison Blanche le week-end prochain.

Il s’agit de la première Journée des anciens combattants depuis que Biden a signé une législation élargissant les soins de santé pour les militaires qui ont été exposés à des foyers de combustion en Irak et en Afghanistan ou à des produits chimiques qui ont été utilisés lors de conflits précédents.

Plus de 137 000 réclamations impliquant une exposition toxique ont été déposées, selon l’administration Biden. Le ministère des Anciens Combattants a également commencé à interroger les anciens combattants sur une éventuelle exposition toxique plus tôt cette semaine dans le but d’identifier d’éventuelles complications de santé.

La législation, connue sous le nom de PACT Act, était une priorité pour Biden, dont le fils aîné, Beau Biden, est décédé d’un cancer du cerveau après avoir servi près d’une fosse à brûler en Irak.

Chris Megerian, Associated Press