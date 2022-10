La première dame Jill Biden parle de prévention du cancer sur Newsmax

WASHINGTON (AP) – La première dame Jill Biden a emmené le programme d’unité de son mari dans un lieu improbable lundi, lorsque la station câblée conservatrice Newsmax a diffusé une interview avec elle sur la recherche sur le cancer.

Guérir le cancer est un objectif central du président Joe Biden, dont le fils aîné, Beau, est décédé d’une tumeur au cerveau il y a sept ans. Le mois dernier, il a exhorté les Américains à adopter une initiative «moonshot» pour réduire les décès, l’un des nombreux objectifs qui, espère-t-il, dépasse les lignes de parti dans l’environnement politique divisé d’aujourd’hui.

“Ce n’est pas un problème rouge, un problème bleu”, a déclaré la première dame à Newsmax. “Le cancer affecte tous les Américains.”

C’était une conversation amicale sur une chaîne mieux connue pour ses excoriations du président et de ses collègues démocrates. Newsmax fait également face à un procès pour avoir diffusé de fausses allégations sur la manipulation des électeurs. La chaîne a nié tout acte répréhensible.

L’interview a été réalisée par Nancy Brinker, qui anime une émission sur la chaîne câblée et a fondé l’organisation de lutte contre le cancer du sein Susan G. Komen for the Cure. L’organisation porte le nom de la sœur de Brinker, décédée d’un cancer.

Biden et Brinker se connaissent depuis des années et ils se sont déjà associés à Palm Beach, en Floride, pour un événement le 23 juin sur le dépistage du cancer. Ils ont pris la parole samedi au Sylvester Comprehensive Cancer Center de l’Université de Miami, et l’interview est diffusée pendant le mois de sensibilisation au cancer du sein.

Biden a déclaré que quatre de ses amis avaient reçu un diagnostic de cancer du sein en 1993 et ​​que l’un d’eux était décédé. Elle a déclaré que l’expérience l’avait poussée à créer la Biden Breast Health Initiative, qui éduquait les jeunes filles du Delaware sur la santé du sein.

“La détection précoce est la clé, car si vous l’attrapez tôt, vous avez tellement plus de chances de survivre au cancer du sein”, a déclaré Biden.

Elle a encouragé les gens à rattraper tout dépistage du cancer qu’ils avaient retardé pendant la pandémie de coronavirus.

“Plus de gens reviennent et ils se rendent compte, mon Dieu, j’ai oublié de faire ma coloscopie”, a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas passé ma mammographie. Je n’ai pas eu mon dépistage cutané.

Biden a parlé de l’impact de la mort de Beau, décrivant comment la tragédie avait ébranlé sa foi.

“Je n’ai jamais perdu espoir jusqu’à ce qu’il rende son dernier souffle”, a-t-elle déclaré. Lorsque cela s’est produit, “j’ai eu ce sentiment de vide et de colère.”

Biden a déclaré des années plus tard qu’une femme l’avait approchée dans une église de Caroline du Sud et lui avait dit: “Je veux être votre partenaire de prière.”

Elle a crédité cette relation pour avoir aidé à restaurer sa foi.

“J’avais l’impression que c’était la manière de Dieu de me dire, OK, tu reviens”, a déclaré Biden.

Au cours de l’interview, Brinker a demandé à Biden: “Comment gérez-vous l’intensité de tous les médias?”

“Je ne sais pas”, a répondu Biden. «Je suppose que vous apprenez à le prendre en quelque sorte dans votre foulée. Vous avez vous, vous ne pouvez pas être affecté par la négativité de beaucoup de choses.

Chris Megerian, Associated Press