La Première dame Jill Biden et Emmanuel Macron regardent le basket olympique 3 contre 3

TOKYO – La première dame Jill Biden a regardé le match des femmes américaines contre la France lors du tournoi de basket-ball 3 contre 3 samedi aux Jeux olympiques de Tokyo. À son arrivée à Aomi Urban Sports Park, Biden a salué le président français Emmanuel Macron.

En l’absence de fans autorisés sur le site de basket-ball, il y avait beaucoup de sièges vides autour de Biden, Macron et leurs détails de sécurité. Biden portait un blazer bleu Ralph Lauren – le même style que les athlètes de l’équipe américaine portaient lors de la cérémonie d’ouverture – et un t-shirt bleu avec un drapeau américain malgré la chaleur et l’humidité. Elle a vu le tournoi 3×3 ouvert féminin américain jouer avec une victoire de 17-10 contre la France.

« Nous nous sommes dirigés vers la fin et nous avons juste dit: » Yo, merci beaucoup … » Pas » Yo « . Nous ne voudrions pas… ‘Merci beaucoup d’être venus' », a déclaré la joueuse américaine Kelsey Plum à propos de la rencontre avec la première dame après le match. « J’espère qu’elle a apprécié et qu’elle a dit qu’elle était vraiment fière de nous. Je pense donc que nous l’avons un peu conquise. »

Biden a passé samedi à divers événements olympiques pour soutenir l’équipe américaine. Plus tôt dans la journée, elle a organisé une soirée de surveillance du softball entre les États-Unis et le Mexique avec des agents du service extérieur et leurs familles à l’ambassade des États-Unis.

Macron et Biden étaient parmi les dignitaires à rencontrer l’empereur japonais Naruhito vendredi au palais d’Akasaka, également connu sous le nom de State Guest House, avant le début des activités olympiques.

Lors de son premier voyage en solo à l’étranger en tant que première dame, Biden a passé son vendredi à parler virtuellement aux membres de l’équipe américaine avant de regarder la cérémonie d’ouverture au stade olympique en tant que chef de la délégation américaine. Biden devait quitter Tokyo samedi soir.

Contribution : Maria Puente