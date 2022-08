La première dame Jill Biden est testée négative pour COVID après un rebond

WASHINGTON (AP) – La première dame Jill Biden a été testée négative pour COVID-19 lundi et reviendra à Washington mardi, près d’une semaine après avoir contracté un cas de « rebond » du coronavirus.

Sa directrice des communications, Elizabeth Alexander, a annoncé le test négatif dans un communiqué lundi soir.

Jill Biden était isolée dans la maison de sa famille à Rehoboth Beach, Delaware, depuis qu’elle a été testée positive le 24 août, et à l’époque, son porte-parole a déclaré qu’elle ne présentait aucun symptôme. Elle a été testée positive pour le virus pour la première fois le 15 août, alors qu’elle et le président Joe Biden étaient en vacances à Kiawah Island, en Caroline du Sud.

Le président, qui avait ses propres cas consécutifs de COVID-19, a été identifié comme un contact étroit de sa femme et la Maison Blanche a déclaré qu’il subissait des tests plus fréquents pour le virus par précaution. Alors que les directives des Centers for Disease Control and Prevention appelaient Biden à porter un couvre-visage à proximité des autres à l’intérieur, il a été vu sans masque serrant dans ses bras et prenant des selfies avec des supporters lors d’un rassemblement en salle jeudi dans la banlieue de Washington.

Jill Biden, 71 ans, et son mari, 79 ans, ont été deux fois vaccinés et deux fois boostés avec le vaccin Pfizer COVID-19. On lui avait prescrit le médicament antiviral Paxlovid, qui s’est avéré très efficace pour prévenir les maladies graves et la mort chez les personnes les plus à risque de COVID-19. Une minorité de ceux à qui le médicament a été prescrit ont connu un cas de rebond du virus quelques jours après leur rétablissement initial.

The Associated Press