La première dame Jill Biden est en train de polir sa réputation de créer de jolies surprises: avant l’aube de vendredi, elle a aidé à décorer la pelouse nord de la Maison Blanche pour la Saint-Valentin avec des sentiments de cœur de bonbon comme un message d’espoir et de guérison pour les Américains.

Puis, dans une autre surprise, elle et le président Joe Biden et leurs deux bergers allemands, Champ et Major, sont allés faire une promenade imprévue pour voir le tableau de grands panneaux rouges, roses et blancs en forme de cœur recouverts de mots: «Guérison». Compassion »et« Hope ». Les deux, vêtus de masques, ont bavardé avec un groupe de journalistes et d’équipage de C-SPAN.

L’un des cœurs sur la pelouse était signé «Love, Jill».

Le président, vêtu d’un vieux jean et d’une veste en cuir noir avec un patch présidentiel et tenant une tasse de café, a déclaré que la Saint-Valentin était le jour préféré de sa femme. Ils ont plaisanté sur celui qui aime le plus l’autre et ont gardé un œil sur leurs chiens tout en discutant avec les journalistes.

Jill Biden, vêtue d’un long manteau framboise et de bottes noires, a déclaré qu’elle savait que de nombreux Américains se sentaient « un peu déprimés » au milieu de la pandémie de coronavirus, alors elle voulait faire quelque chose pour apporter « un peu de joie, un peu d’espoir ».

Son bureau a publié une déclaration à USA TODAY tôt vendredi matin par son porte-parole, Michael LaRosa.

« Comme vous le savez peut-être, la première dame est connue pour son sens de l’humour, son amour des surprises et la célébration des traditions, en particulier avec sa famille », indique le communiqué. « La Saint-Valentin a toujours été l’une de ses fêtes préférées. Envoi de messages de guérison, d’unité, d’espoir et de compassion, c’est sa Saint-Valentin au pays. »

Au cours de la bagarre informelle, le président s’est réjoui d’une anecdote, racontant aux journalistes que sa première année en tant que vice-président, sa femme avait décoré une fenêtre de son bureau à la Maison Blanche avec un cœur dessiné qui disait: «Joe aime Jill».

« Pas Jill aime Joe, » craqua-t-il. Il a dit qu’il avait dit une fois à un intervieweur que « tout le monde sait que je l’aime plus qu’elle ne m’aime! »

Quand un journaliste a demandé comment étendre leur histoire d’amour aux Américains au milieu de la misère pandémique, le président a dit: « Dites-leur qu’il y a de l’espoir, il y a de l’espoir, il suffit de rester fort. »

« Nous espérons que cela vous a remonté le moral », a déclaré la première dame.

Peu de temps avant leur entrée à l’intérieur, on a demandé au président ce qu’il pensait du procès du Sénat. Il a dit qu’il était « anxieux » de voir ce que ses « amis » républicains feraient mais a refusé de dire s’il pensait que Trump devrait être condamné.