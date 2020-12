Quelques semaines avant que sa famille ne cède la Maison-Blanche au président élu Joe Biden, Melania Trump a annoncé qu’un nouveau pavillon de tennis sur le terrain sud est prêt pour l’action.

Le projet comprenait l’embellissement d’un court de tennis et d’un jardin pour enfants, en plus de construire un pavillon pour remplacer une structure plus petite.

Le bureau de la première dame a déclaré lundi que la conception du pavillon était inspirée du style architectural de la Maison Blanche, en particulier des ailes est et ouest. Une colonnade, un mur de parapet et des fenêtres en éventail relient le nouveau bâtiment à l’aspect et à l’ambiance de la Maison Blanche.

Mais les critiques ont exprimé leur colère face à l’annonce de la Maison Blanche alors que les États-Unis sont en proie à la pandémie de coronavirus.

Sur Twitter, il y a eu des comparaisons avec Marie-Antoinette et la citation «Laissez-les manger du gâteau», qui lui est souvent attribuée.

Molly Jong-Fast, rédactrice à La bête quotidienne, a tweeté: « Oh bien, ces personnes dans leurs lits de soins intensifs se sentiront tellement mieux en sachant que Melania a terminé son pavillon de tennis. »