La Première dame du Nigeria soutient Meghan Markle après de fausses déclarations

La première dame du Nigeria a soutenu Meghan Markle après que des internautes ont déclaré qu’elle avait critiqué les choix vestimentaires de la duchesse lors d’une visite dans le pays au début du mois.

La Première dame Oluremi Tinubu a fait la une des journaux dans les jours qui ont suivi la visite de Meghan lorsque des images d’un discours discutant des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes du Nigeria ont été publiées en ligne. « Nous n’acceptons pas la nudité dans notre culture », a déclaré Tinubu. « Ce sont toutes de belles filles, mais elles devraient être sûres de savoir qu’elles le sont. Elles ne veulent pas être comme… même si elles imitent et essaient d’imiter les stars de cinéma américaines.

« Ils ne savent pas d’où ils viennent. Pourquoi Meghan est-elle venue ici pour chercher l’Afrique ? C’est quelque chose que nous devons ramener à la maison. Nous savons qui nous sommes et ne perdons pas qui vous êtes », a ajouté Tinubu.

Cela a été interprété par certains comme étant la première dame utilisant Meghan comme exemple, sa référence à la « nudité » étant une critique des choix vestimentaires de la duchesse pour sa visite. Les publications virales sur les commentaires sur les réseaux sociaux ont été largement diffusées et rapportées par les grands médias.

Cependant, le bureau de la première dame a maintenant publié une déclaration soutenant Meghan et repoussant ce qu’ils considèrent comme un faux récit. Semaine d’actualités a contacté les représentants de Meghan Markle et du bureau d’Oluremi Tinubu par e-mail pour commentaires.

« Elle voulait dire que Meghan apprécie les gens que nous sommes et donc sa venue ici », a déclaré le bureau de la première dame à l’Agence France-Presse le 30 mai. « A aucun moment elle n’a dit quoi que ce soit sur la tenue vestimentaire de Meghan. »

Principal : Meghan Markle sourit lors d’une visite à Abuja, au Nigeria, le 10 mai 2024. En médaillon : la première dame du Nigeria, Oluremi Tinubu, s’exprime à New York, le 18 septembre 2023. Le bureau de la première dame a nié avoir critiqué…

Le vote de confiance du bureau de la première dame intervient alors que Meghan et le prince Harry ont été globalement bien accueillis lors de leur visite de trois jours au Nigeria entre le 10 et le 12 mai.

Le couple a été officiellement invité à visiter ce pays d’Afrique de l’Ouest par le général Christopher Musa, chef d’état-major de la défense et plus haut représentant militaire du pays. De nombreux événements que Meghan et Harry ont entrepris pendant leur séjour étaient liés au tournoi sportif des vétérans de Harry, les Invictus Games, auxquels le Nigeria a participé pour la première fois en 2023 et espère un jour accueillir.

Meghan avait révélé dans un épisode d’elle Archétypes podcast qu’elle a découvert grâce à un test généalogique qu’elle est nigériane à 43 pour cent et a remercié les Nigérians de « m’avoir accueilli chez eux » pendant son séjour dans le pays.

La visite du couple a fait sourciller en Grande-Bretagne car elle reflète étroitement les tournées officielles entreprises par des membres de la famille royale au nom de la monarchie et du gouvernement britannique. Lorsque Harry et Meghan se sont séparés de la monarchie en 2020 et ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale, ils ont renoncé à leurs responsabilités d’entreprendre ces tournées.

La visite du couple au Nigeria, bien que officiellement invitée et organisée par le chef d’état-major de la défense, a été effectuée à titre privé en tant que philanthropes et Harry en tant que patron et fondateur des Invictus Games, et non en tant que membres de la famille royale.

La garde-robe de Meghan lors de la visite a reçu les éloges de la presse de mode. Cependant, les critiques en ligne ont déclaré que l’apparence aux épaules nues de la duchesse était incongrue avec la tenue vestimentaire modeste adoptée par un pourcentage élevé de la population musulmane du pays, estimée à 50 pour cent.

Sélection de tenues portées par Meghan Markle pour sa visite à Abuja et Lagos au Nigeria avec le prince Harry, en mai 2024. Les choix vestimentaires de la royale ont été à la fois célébrés et critiqués en ligne.

Bien que largement considérée comme une visite réussie, la visite de Harry et Meghan au Nigéria a été frappée par un scandale lorsqu’il a été révélé que le couple avait utilisé la compagnie aérienne commerciale Air Peace pour des voyages internes entre les villes d’Abuja et de Lagos.

Allen Onyema, directeur général et fondateur d’Air Peace, est actuellement recherché aux États-Unis pour une affaire de fraude datant de 2019.

Bien qu’il ne soit pas clair si Harry et Meghan en étaient conscients à l’époque, les commentateurs ont noté qu’il s’agissait d’une erreur qu’ils ne peuvent pas se permettre de répéter s’ils veulent continuer à effectuer des visites internationales.

