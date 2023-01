La première dame des États-Unis prévoit une intervention chirurgicale après un dépistage du cancer – News 24

Le président Joe Biden a également fait retirer des «cancers de la peau non mélanomes» avant de prendre ses fonctions

La première dame des États-Unis, Jill Biden, subira une intervention chirurgicale pour enlever une lésion cutanée repérée lors d’un récent dépistage du cancer, a indiqué son bureau, notant que la procédure aura lieu dans un hôpital militaire de la capitale nationale plus tard ce mois-ci.

Le médecin de la Maison Blanche, Kevin O’Connor, a annoncé mercredi l’opération à venir, affirmant qu’une lésion avait été découverte au-dessus de l’œil droit de la première dame lors d’une “dépistage de routine du cancer de la peau.”

“Dans une abondance de prudence, les médecins ont recommandé qu’il soit retiré”, O’Connor a déclaré, ajoutant que Biden allait “subir une procédure ambulatoire courante connue sous le nom de chirurgie de Mohs pour retirer et examiner définitivement le tissu.”

L’opération est prévue pour le 11 janvier au Walter Reed National Military Medical Center à Washington, DC, où les présidents et leurs proches reçoivent souvent des soins pour des problèmes de santé.

Lors d’un dépistage de routine du cancer de la peau, une petite lésion a été découverte au-dessus de l’œil droit de la Première Dame. Note de service ici du Dr Kevin O’Connor, médecin du président, avec plus d’informations sur la procédure ambulatoire à venir de la Première Dame pour le faire retirer et examiner. pic.twitter.com/DIQrnjtZFc —Vanessa Valdivia (@vvaldivia46) 4 janvier 2023

Selon Johns Hopkins Medicine, la chirurgie de Mohs est un traitement courant des lésions cancéreuses et implique l’élimination de fines couches de peau jusqu’à ce qu’il ne reste que des tissus sans cancer. Elle est souvent réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale, ce qui signifie que les patients sont généralement autorisés à rentrer chez eux par la suite et ne nécessitent aucun séjour à l’hôpital.















À 71 et 80 ans, respectivement, Jill et Joe Biden sont le plus vieux couple présidentiel en exercice de l’histoire américaine – un fait qui a parfois suscité des inquiétudes quant à la capacité du président à s’acquitter de ses fonctions, même parmi ses propres alliés.

Avant de prendre ses fonctions, le président Biden a également subi la procédure Mohs, avec son dossiers médicaux montrant qu’il avait “plusieurs cancers de la peau localisés non mélanomes enlevés.” Bien que les dossiers indiquent que les lésions étaient “complètement excisé” et ne posait plus de risque pour la santé, le président a alimenté les spéculations sur un éventuel diagnostic de cancer en juillet dernier après avoir déclaré “Moi et tant d’autres personnes, j’ai grandi [with] avoir un cancer. La Maison Blanche a précisé plus tard que Biden faisait référence à ses précédents traitements des lésions cutanées, et non à un nouveau combat contre le cancer.