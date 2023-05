La première dame des États-Unis, Jill Biden, déclare que le couronnement du roi Charles « était tout simplement incroyable »

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La Première Dame Jill Biden a parlé de sa visite au Royaume-Uni pour représenter les États-Unis lors du couronnement du roi britannique Charles III.

Le Dr Biden, qui a assisté à la somptueuse cérémonie avec sa petite-fille Finnegan Biden, a fait part de sa joie après avoir été témoin de l’événement historique qui s’est déroulé à l’abbaye de Westminster à Londres. La première dame a déclaré que c’était un « honneur » d’assister à la cérémonie royale.

« Vous ne pouvez pas imaginer ce moment où vous voyez réellement la couronne placée sur la tête du roi puis sur la tête de la reine », a déclaré la première dame à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique samedi. « C’est vraiment surréaliste de voir et de vivre ce moment. »

« C’était tellement significatif pour moi que je puisse amener Finnegan ici, que nous puissions voyager ensemble et vivre cela ensemble et cela signifie beaucoup pour nous deux », a-t-elle ajouté.

Le président Joe Biden a demandé à sa femme de représenter les États-Unis à sa place, marquant la première fois qu’une première dame américaine était présente pour un couronnement britannique, selon la Maison Blanche. Le Dr Biden et sa petite-fille ont respectivement revêtu d’élégantes robes bleu pastel et jaune et semblaient de bonne humeur lors de cet événement unique en une génération.

Ils se sont assis à côté de la première dame ukrainienne Olena Zelenska. Abordant le conflit en cours entre Kiev et Moscou, le Dr Biden a déclaré que le message d’espoir et de joie de l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby l’avait touchée.

« Et je pensais que c’était un message si fort parce que je pense que c’est vrai », a-t-elle déclaré. « Et c’est vrai pour tout le monde partout, mais je pense qu’il était important en ce moment que le clergé apporte cela à ce moment de l’histoire. »

Première Dame des États-Unis, le Dr Jill Biden arrivant avant la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla à l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres (PENNSYLVANIE)

La première dame a déclaré qu’après la célébration, elle et sa petite-fille avaient décidé d’honorer les coutumes britanniques et avaient pris le thé ensemble.

« J’ai ressenti alors que j’étais assise là, j’ai ressenti ce sens du décorum et de la civilité qui unit les gens de toutes les nations », a-t-elle déclaré.

La première dame des États-Unis Jill Biden et sa petite-fille Finnegan arrivent à l’abbaye de Westminster (ROTA WPA)

Le Dr Biden a également raconté sa conversation avec Kate Middleton, notant que la princesse de Galles n’avait pas exclu la possibilité de nourrir ses enfants avec des bonbons pour les faire taire pendant le couronnement. L’année dernière, le plus jeune fils de la princesse, Louis, a volé la vedette lors des célébrations du jubilé de platine de la reine alors qu’il faisait des grimaces idiotes et apparaissait parfois en pleine conversation avec sa grand-mère.

« [The Princess of Wales] a dit qu’elle ne savait pas si son fils pouvait rester assis pendant deux heures et nous avons juste bien ri », a déclaré le Dr Biden à propos du couronnement. « C’est juste quelque chose, je pense, qui est commun à beaucoup d’entre nous. »

Le roi Charles III est devenu le 40e monarque régnant à être couronné lors d’une cérémonie qui impliquait de l’huile d’onction sainte, un gant et une épée de couronnement. L’épouse de Charles, Camilla, a également été couronnée reine lors du premier couronnement britannique en 70 ans, après la mort de la reine Elizabeth II en septembre dernier.