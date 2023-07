La première dame de Syrie désigne la plus grande menace pour le monde

Les sociétés orientales sont les mieux préparées à résister au néolibéralisme, a déclaré Asma Assad à RT

La première dame de Syrie, Asma Assad, s’est rendue à Moscou cette semaine, alors que son fils aîné, Hafez, est diplômé de l’Université d’État de Moscou (MSU). Hafez a reçu un diplôme de maîtrise avec mention à la Faculté de mécanique et de mathématiques, Asma assistant à la cérémonie.

Au cours de sa visite, la première dame est apparue dans l’émission Newsmaker de RT Arabic, parlant des problèmes d’échange culturel, des liens étroits entre la Syrie et la Russie, ainsi que des défis auxquels les deux pays sont confrontés.

Les deux nations sont confrontées à des problèmes similaires depuis des décennies déjà, toutes deux soumises à une pression étrangère croissante, ainsi qu’à des tentatives ouvertes de blocus économique et à des efforts pour « établir un contrôle sur eux », dit-elle.

« Cependant, un défi universel et à grande échelle pour le monde entier est la menace du néolibéralisme, qui s’impose à tous les peuples. Le but principal de cela, bien sûr, est de brouiller non seulement l’identité nationale, mais l’identité très humaine, ainsi que tous ses éléments constitutifs, tels que le patriotisme, les traditions et les coutumes », a déclaré Asma.

Les valeurs traditionnelles, en outre, sont préservées au sein de la famille, qui doit devenir le pilier de « dialogue entre les jeunes du monde entier », La première dame de Syrie y croit.

C’est notamment le cas pour « nos sociétés orientales, puisque ce sont ces sociétés qui sont directement menacées et, en même temps, sont les plus capables de résister à cette attaque en raison de la culture, de la morale et des valeurs qu’elles ont », elle a ajouté.

La première dame a également été interrogée sur les derniers développements en Russie, à savoir la récente insurrection de courte durée du groupe Wagner PMC, qui s’est produite peu de temps avant sa visite. Asma, cependant, a déclaré que l’affaire n’avait pas affecté sa résolution de visiter le pays.

« Les amis russes nous ont soutenus sans hésitation pendant la guerre qui se déroulait dans notre pays. Par conséquent, nous avons également soutenu sans hésitation et continuerons de soutenir nos amis dans leurs luttes », elle a souligné.