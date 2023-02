La première dame américaine Jill Biden présentera aux Grammy Awards

La première dame des États-Unis, Jill Biden, assistera aux Grammy Awards de cette année en tant que présentatrice, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

Biden n’est pas la seule première dame à apparaître aux Grammy Awards; Michelle Obama a fait une apparition surprise aux Grammys en 2019 et a remporté un Grammy un an plus tard, tandis qu’Hillary Clinton a remporté un Grammy en 1997 alors qu’elle était première dame.

Les Grammys annoncés séparément la liste de ceux qui présentent lors de la remise des prix, une liste qui comprend le rappeur Cardi B, la sensation pop Olivia Rodrigo, l’acteur Dwayne Johnson, l’acteur Viola Davis, Quand Harry rencontre Sally Billy Crystal, le comédien James Corden et l’artiste pop canadienne Shania Twain.

Biden n’est pas la seule première dame à apparaître aux Grammy Awards, les plus grands honneurs de l’industrie musicale.

L’ancienne première dame Michelle Obama a fait une apparition surprise aux Grammys pour un segment d’ouverture en 2019 et a remporté un Grammy un an plus tard pour le meilleur album de créations orales pour la version livre audio de ses mémoires les plus vendues, Devenir.

Hillary Clinton a remporté un Grammy en 1997 alors qu’elle était la première dame du meilleur album de créations orales pour son livre Il faut un village.

Les nominations pour les Grammy Awards, qui ont lieu dimanche, ont été annoncées en novembre au Grammy Museum.

EN SAVOIR PLUS | Nominations aux Grammy Awards : camouflets, surprises et rebondissements

L’icône pop Beyoncé a reçu le plus de nominations cette année avec neuf au total, ce qui la place à égalité avec son mari, le rappeur Jay-Z, en tant qu’artistes les plus nominés de tous les temps.

Beyoncé et Jay-Z ont tous deux 88 nominations au total pour les prix de la musique votés par les pairs. Jay-Z a reçu cinq nominations en 2023 pour ses contributions à Renaissance et la chanson de DJ Khaled, Dieu a fait.

Davis et Crystal sont également nominés cette année en plus d’être des présentateurs. Davis a été nominée pour le meilleur enregistrement de livre audio, de narration et de narration pour ses mémoires, Me trouver. Crystal a été nominé pour le meilleur album de théâtre musical pour M. samedi soir.

Les Grammys seront animés par le comédien Trevor Noah.