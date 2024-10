La première d’Alec Baldwin au festival Rust suscite un débat

La semaine dernière, il a été annoncé que le controversé programme occidental Rouillerle film sur lequel Alec Baldwin a accidentellement tiré et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins, sera présenté en avant-première au Festival international du film cinématographique EnergaCamerimage. L’événement vise à commémorer Hutchins et à présenter le travail qu’elle a accompli sur son projet final ; Hutchins aurait encouragé le réalisateur Joel Souza à soumettre le film au festival dès les premiers stades de leur collaboration. Malgré cela, certains membres de la communauté cinématographique ont trouvé Rouillerl’inclusion de ‘s dans le festival est « de mauvais goût » selon Date limite.

« Je suis tout à fait favorable à la commémoration d’Halyna et de son magnifique travail, mais pas en projetant et en faisant ainsi la promotion du film qui l’a tuée », a déclaré Rachel Morrison, l’actrice nominée aux Oscars. Panthère noire Directeur de la photographie, a commenté l’annonce Instagram du festival à propos de Rouiller. De même, Suzie Lavelle, directrice de la photographie sur Les gens normaux et Ses matériaux sombresa posté : « Faire la promotion d’un film tourné selon des pratiques dangereuses – entraînant la mort de son directeur de la photographie – reconsidérez-le s’il vous plaît. » Ces sentiments ont été repris par d’autres commentaires de cinéastes qui ont travaillé sur Anneaux de pouvoir, Silo, M. et Mme Smithet plus encore. Plus loin, Date limite a vu des messages WhatsApp dans une discussion de groupe cinématographique où les membres ont décrit le choix comme « de mauvais goût » et de « sourd de ton », l’un d’eux notant en partie : « Tout ce que je verrai, c’est l’image géante de l’homme qui a appuyé sur la gâchette et lui a ôté la vie et la négligence grave qui a conduit à ce moment. J’espère vraiment qu’ils reconsidéreront cette décision.

En réponse aux commentaires sur Instagram, le festival a évoqué une interview de Bianca Cline, la directrice de la photographie qui a terminé le film après la mort de Hutchins. Clin dit Personnes revue que l’emballage du film était destiné à honorer Hutchins et son travail. Elle a ajouté que la famille de Hutchins est « ravie » de voir Rouillerque Cline a décrit comme « le plus beau film » de Hutchins. Elle a déclaré : « La mère d’Halyna était probablement la plus grande championne du film. Elle voulait que cela soit fait parce qu’elle savait à quel point cela comptait pour Halyna. Elle m’a dit à quel point Halyna était excitée de voir le film.

D’autres défendent la décision de première Rouiller à Camerimage ont été encouragés par l’implication de l’ancien président de l’American Society of Cinematographers, Stephen Lighthill, qui fut le mentor de Hutchins à l’American Film Institute. Réalisateur Li Lu (Échos, Le résident) a commenté la publication Instagram du festival : « Première œuvre chez Cameraimage [sic] était l’un des plus grands rêves d’Halyna devenu réalité. J’espère que le festival pourra célébrer ses autres belles œuvres, réalisées avec des collaborateurs en qui elle a fait confiance et qui lui ont fait confiance. Je suis très triste que RUST soit la seule chose qui sera projetée, mais moi (et d’autres qui l’ont connue) sommes heureux qu’elle réalise un rêve devenu réalité. Tu nous manques, Halyna.

Dans une déclaration précédemment faite à Date limite à propos de la première, un avocat de Rust Movie Productions a déclaré : « Rust Movie Productions est honoré que notre film fasse sa première mondiale au Festival EnergaCAMERIMAGE en novembre, une scène parfaite pour honorer Halyna Hutchins. Son talent et sa vision remarquables sont ancrés dans chaque image du film, et nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de présenter son travail et de permettre au public de découvrir la beauté et la créativité qu’elle a capturées à travers son objectif.