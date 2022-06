La première course réservée aux femmes au monde, 50 ans plus tard

En 1975, elle avait acquis suffisamment d’endurance pour une course de 10 kilomètres et avait entendu parler par sa communauté de coureurs du Connecticut de la New York Mini, fondée en 1972 en tant que première course sur route réservée aux femmes au monde. La course, parrainée par les New York Road Runners, a commencé avec 72 coureurs amateurs à travers Central Park. La première année de Grace, il était passé à 276 finisseurs.

« Je me souviens du début aussi clairement que si c’était hier, en regardant les autres femmes et en ressentant ce sentiment incroyable d’autonomisation et de confiance », a déclaré Grace. « Pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti comme un athlète. »

Cinquante ans après sa course inaugurale, la course devrait attirer samedi 8 000 athlètes, dont près d’une douzaine d’olympiens et cinq paralympiens. Parmi eux se trouvent les Américaines Emily Sisson et Sara Hall, et Peres Jepchirchir du Kenya, fraîchement sorti d’une victoire au marathon de Boston en avril. Le gagnant recevra 45 000 $.

Julianne Grace à la ligne d’arrivée de la New York Mini en 1975. Le crédit… par Dédé Beck

Grace participera à sa 46e New York Mini aux côtés de sa fille Dede Beck, 60 ans, et des filles de Beck Julianne, 27 ans, Melissa, 22 ans et Allison, 21 ans. Grace n’a raté qu’une seule New York Mini depuis qu’elle a commencé à concourir, en 2010 pour son 50e anniversaire de mariage.