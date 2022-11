La première coupe de Jeremy Hunt est une coupe de 110 £ du coiffeur aux stars utilisée par Brad Pitt et Naomi Campbell

JEREMY Hunt se prépare à faire de grosses coupes dans les deniers publics mais il a déjà commencé à se couper les cheveux.

Le chancelier, 56 ans, utilise un coiffeur pour les stars, dont les clients incluent Brad Pitt et Naomi Campbell, et qui facture au moins 110 £ par heure pour venir à Downing Street.

Jeremy Hunt a fait appel à un styliste de haut niveau pour se couper les cheveux au n ° 11 le mois dernier Crédit : Getty

Gladys Lopez compte parmi ses clients Brad Pitt, Naomi Campbell et Cindy Crawford Crédit : Instagram

Gladys Lopez, directrice du style du salon Errol Douglass dans le chic Belgravia de Londres, a visité le numéro 11 le mois dernier.

La colombienne Mme Lopez travaille au salon depuis plus de deux décennies et compte parmi ses clients Cindy Crawford, Annie Lennox et Diana Ross, ainsi que l’icône hollywoodienne Pitt.

Une porte-parole du salon a déclaré : « Gladys se coupe toujours les cheveux. Jeremy vient normalement dans le salon, mais à l’avenir, elle ira à Downing Street.

Les prix de Mme Lopez commencent à 110 £ et, selon le salon, elle “a eu l’expérience et l’opportunité de travailler avec tous les types de cheveux texturés et est régulièrement appelée à travailler avec des clients du monde entier et internationaux, y compris des membres de la royauté, des politiciens et des célébrités…

“Gladys est spécialisée dans la kératine, les extensions de ruban adhésif, les cheveux fins et les coupes de cheveux sur mesure, le coiffage des femmes et des hommes, et est en mesure de fournir un service express tout en garantissant un résultat contemporain de luxe.”

Le traitement à la kératine est utilisé pour renforcer les cheveux.

M. Hunt a averti qu’il n’y avait “pas d’options faciles” avant la déclaration d’automne et que des hausses d’impôts et des réductions de dépenses importantes sont attendues.

La semaine dernière, la Banque d’Angleterre a relevé son taux d’intérêt de 2,25% à 3% – la plus forte hausse depuis 1989 – et a averti que le pays faisait face à une récession prolongée.

Il a déclaré: “L’inflation est l’ennemi et pèse lourdement sur les familles, les retraités et les entreprises.”

En 2006, les députés travaillistes ont été scandalisés après qu’il ait été révélé que l’épouse de Tony Blair, Cherie, avait présenté aux responsables du parti une facture de 275 £ par jour pour les services du coiffeur André Suard lors de la campagne électorale de l’année précédente.

Le chef de spin de M. Blair, Alastair Campbell, aurait crié à Suard à une occasion: “Vous n’êtes qu’un coiffeur *******!”

Un allié de M. Hunt a déclaré que le chancelier travaillait 15 heures par jour pour préparer la déclaration d’automne – et que les anciens résidents de Downing Street avaient également “importé” des coiffeurs.