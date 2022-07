La première collection NFT de Barcelone célébrant Johan Cruyff se vend 693 000 $ chez Sotheby’s à New York

Le jeton non fongible «In a Way, Immortal» de Barcelone, qui est le premier NFT de l’histoire du club et célèbre Johan Cruyff, a été vendu pour 693 000 $ lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s à New York vendredi.

L’art numérique audiovisuel NFT recrée esthétiquement un but marqué par Cruyff, qui devint plus tard l’entraîneur du club, contre l’Atletico Madrid en 1973.

En plus des droits de propriété du NFT, le gagnant de l’enchère sera également nommé ambassadeur numérique du club catalan et aura droit à d’autres avantages, notamment l’accès à des séances d’entraînement.

“L’ambassadeur numérique du Barca pourra également profiter d’un certain nombre d’expériences” l’argent ne peut pas acheter “”, indique un communiqué.

“Barcelone intégrera dans le contrat intelligent du NFT un ensemble d’utilitaires tels que des rencontres et des salutations, des visites à [Barcelona’s academy] La Masia, les droits d’hospitalité (pour un minimum de cinq ans), le droit de jouer au Spotify Camp Nou et une remise officielle du ballon avant un match amical.”

“In a Way, Immortal” raconte l’objectif de Cruyff dans une animation d’or en fusion créée par une équipe de 40 infographistes et artistes d’effets visuels qui travaillent à Hollywood.

Le film de 40 secondes est accompagné d’une bande originale jouée par un orchestre de 30 musiciens, incorporant de vrais sons du stade Camp Nou et des supporters du Barça.

Cruyff, décédé en 2016, a joué pour le Barça de 1973 à 1978 et est revenu entraîner le club en 1988, les aidant à remporter leur première Coupe d’Europe en 1992 en plus de quatre titres de champion.

Au-delà des trophées, il est considéré comme l’un des gardiens du style de jeu et de la philosophie du club.

“La NFT sera à jamais liée à l’héritage de mon père”, a déclaré le fils de Cruyff, Jordi, qui a également joué pour le Barça et travaille comme conseiller sportif au club.

“Il aurait été fasciné de voir que l’un de ses plus beaux objectifs avec le Barça a été l’inspiration pour créer cette œuvre d’art numérique unique qui, nous l’espérons, sera appréciée, admirée et mémorisée pour toujours.”

Divers clubs et athlètes de tous les sports sont entrés sur le marché NFT.

L’ancienne star du Barca Lionel Messi a publié une série d’images de sa carrière en tant que NFT l’année dernière, tandis qu’un record a été établi en février lorsqu’un NFT mettant en vedette l’attaquant de Manchester City Erling Haaland s’est vendu pour plus de 600 000 $, battant un record qui avait été détenu par un NFT. de Cristiano Ronaldo.