La première collection d’art de Johnny Depp se vend en quelques heures pour près de 4 millions de dollars

La première collection d’art de Johnny Depp “Friends & Heroes” s’est vendue en quelques heures sur le site Web d’une galerie d’art londonienne jeudi, rapportant à l’acteur des millions.

Castle Fine Art Gallery a répertorié 780 tirages représentant des portraits de style Pop Art de Bob Dylan, Elizabeth Taylor, Al Pacino et Keith Richards.

“Cette première mondiale s’est avérée être notre collection la plus vendue à ce jour, tous les titres se vendant en quelques heures seulement”, a annoncé la galerie sur Instagram.

Depp s’est concentré sur “les personnes qu’il a bien connues et qui l’ont inspiré en tant que personne”, selon la galerie. “Chaque image est un reflet intime de leur personnage aux yeux de Johnny ; une représentation de la façon dont ils se sont révélés à lui.”

Al Pacino est un ami proche depuis que le couple a joué dans le drame policier “Donnie Brasco” en 1997, se liant autour d’une “tendance commune à la folie créative”, indique une brochure de la collection.

Lui et Keith Richards partagent un amour de la musique, en particulier des “morceaux de blues obscurs”, et il a appelé le guitariste des Rolling Stones “la star du rock n’ roll la plus cool de tous les temps” dans la brochure. Richards, en partie, a inspiré le personnage de Depp, le capitaine Jack Sparrow, dans la franchise “Pirates des Caraïbes”.

Les portraits sérigraphiés en édition limitée sont vendus à l’unité et en coffret. L’ensemble de quatre coûte 15 040 $ et un seul portrait coûte 3 973 $.

Depp a gagné plus de 3,6 millions de dollars grâce aux ventes de jeudi, selon le Sunday Times.

L’incursion réussie de l’acteur dans l’art fait suite à une victoire majeure dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard.

Un jury de Virginie lui a accordé 10,35 millions de dollars de dommages-intérêts le 1er juin, concluant que Heard l’avait diffamé lorsqu’elle avait écrit un éditorial du Washington Post en 2018 s’identifiant comme une victime de violence domestique.

Le panel s’est prononcé en faveur de Heard sur une seule réclamation dans sa contre-poursuite et lui a accordé 2 millions de dollars de dommages et intérêts.

Le verdict est intervenu après un procès sensationnel de six semaines devant le tribunal de circuit du comté de Fairfax qui a été diffusé à l’échelle internationale.

Depp et l’actrice “Aquaman” font appel du verdict.