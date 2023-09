La première cohorte d’enfants va à l’université

Odilon Dimier | PhotoAlto | Getty Images

Même si de plus en plus d'étudiants se sentent complètement exclus de l'université, des efforts visant à améliorer l'accès à l'enseignement supérieur semblent porter leurs fruits. En 2011, San Francisco a fait la une des journaux lorsqu'elle est devenue la première ville du pays à lancer un compte d'épargne universitaire doté de 50 $ pour chaque enfant entrant à la maternelle dans le système scolaire public. Aujourd'hui, ces étudiants sont sur le point d'entrer à l'université.

Voici comment les familles paient leurs études universitaires Yadira Saavedra, 17 ans, fait partie des plus de 600 étudiants de San Francisco qui commenceront leurs études universitaires grâce à l’aide financière du programme d’épargne de la maternelle au collège, ou K2C. Ses parents ont économisé 2 200 dollars sur un compte d’épargne universel pour enfants, ce qui l’a aidée à changer sa vision de l’obtention d’un diplôme, a-t-elle déclaré. « Ma famille m’a toujours poussé à aller à l’université, mais je me sentais mal », a ajouté Saavedra. « Je ne savais pas vraiment combien coûtaient les études universitaires ; je savais juste que c’était beaucoup d’argent. » Cet automne, elle est une nouvelle étudiante de première année à l’Université de Californie à Davis. Elle envisage d’étudier l’archéologie ou la sociologie.

Pour payer la note, Saavedra s’appuiera sur une combinaison de ressources, a-t-elle déclaré, y compris les économies et l’aide basée sur les besoins. « Cela signifie pour moi l’espoir de pouvoir aller à l’université et j’en suis très fier. » « Ces comptes ont fait une différence », a déclaré José Cisneros, trésorier de San Francisco. L’abordabilité des collèges est un problème persistant. Les frais de scolarité et les frais ont plus que doublé en 20 ans, atteignant 10 940 $ en moyenne dans les collèges publics de l’État de quatre ans au cours de l’année universitaire 2022-2023. Dans les collèges privés de quatre ans, cela coûte désormais 39 400 $ par an, selon le Conseil du Collègequi suit tendances en matière de tarification des collèges et d’aide aux étudiants.

En ajoutant d’autres dépenses, la note totale peut s’élever à plus de 70 000 $ par an pour les étudiants de premier cycle de certains collèges privés ou même pour les étudiants de l’extérieur de l’État fréquentant des écoles publiques de quatre ans. Cela, ajouté à l’augmentation du solde de la dette étudiante, suffit à dissuader de nombreux étudiants du secondaire d’envisager l’université. Et pourtant, même lorsque les familles ont économisé moins de 500 $, les enfants à revenu faible ou modéré sont trois fois plus susceptibles de s’inscrire à l’université et plus de quatre fois plus susceptibles d’obtenir un diplôme universitaire que ceux qui n’ont pas de compte d’épargne, selon une étude par le Centre pour le développement social de l’École de travail social George Warren Brown de l’Université Washington à St. Louis. « Le simple fait de s’engager avec ce récit crée une prise de conscience et des aspirations », a déclaré Cisneros. Depuis le lancement du programme, les soldes ont atteint 15 millions de dollars, a-t-il ajouté. « Chaque dollar représente des conversations qui ont eu lieu dans les ménages. » « Il ne s’agit pas simplement de fournir un compte d’épargne », a déclaré Brandee McHale, responsable mondial de l’investissement communautaire et du développement chez Citi, qui a contribué à la mise en œuvre du programme. « C’est vraiment un outil pour soutenir un état d’esprit qui va à l’université. »