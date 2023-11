La première Charte Zéro Débris au monde est mise en ligne

Plus de satellites ont été lancés au cours des dernières années que durant l’ensemble des six décennies d’exploration spatiale. 130 millions de débris spatiaux plus gros qu’un millimètre orbitent autour de la Terre, menaçant les satellites d’aujourd’hui et de demain. Une fois par semaine, un satellite ou un corps de fusée rentre de manière incontrôlée dans notre atmosphère. Les comportements dans l’espace doivent changer.

Mais l’exploration spatiale est une entreprise mondiale pour le bénéfice partagé de l’humanité, et la durabilité à long terme de l’espace nécessitera des actions et des changements de la part de tous. L’ESA facilite la Charte Zéro Débris : une initiative mondiale que toutes les entités spatiales doivent signer et suivre vers l’objectif commun d’un avenir Zéro Débris.

S’appuyant sur une décennie de travail mené au sein de l’Agence, l’ESA a introduit sa propre norme interne audacieuse pour limiter considérablement la production de débris sur les orbites terrestres et lunaires d’ici 2030 pour toutes les futures missions, programmes et activités de l’Agence : l’approche « Zéro Débris » de l’ESA. ‘.

Zéro Débris d’ici 2030

En 2022, les États membres de l’ESA ont encouragé l’Agence à mettre en œuvre « une approche Zéro Débris pour ses missions ; et encourager les partenaires et autres acteurs à suivre des voies similaires ». L’ESA connaît une profonde transformation interne pour atténuer la création de débris spatiaux et remédier à ce qui existe déjà d’ici 2030, grâce à son approche Zéro Débris.

De la conception et de la construction de nouvelles missions jusqu’à leur pilotage et leur élimination responsable, l’approche Zéro Débris de l’ESA voit apparaître une nouvelle norme audacieuse qui s’appliquera à toutes les missions et partenariats de l’ESA à partir de 2030, avec des progrès et des améliorations continus au cours des années précédentes.

Mais le problème des débris spatiaux est un problème mondial, et le Charte Zéro Débris est la première initiative de ce type à rassembler le plus grand nombre et la plus grande variété d’acteurs spatiaux à travers le monde dans le but commun de ne plus créer de débris d’ici 2030 et de rendre possible la durabilité à long terme des activités spatiales.

Plus de 40 organisations se sont activement engagées dans l’élaboration ouverte et collaborative de la Charte, désormais publiée et prête à être signée par « toute entité démontrant un engagement fort en faveur de la sécurité et de la durabilité de l’espace » : rejoignez le Communauté Zéro Débris et jouer un rôle essentiel dans l’élaboration de la réponse mondiale au problème des débris spatiaux.