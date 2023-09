La première chanson indienne avec 100 millions de vues sur YouTube a donné sa chance à Anirudh, le rap avec des paroles « absurdes » a été qualifié de « sexiste »

La première vidéo indienne à franchir les 100 millions de vues sur YouTube était une chanson composée par Anirudh et chantée par un acteur lauréat d’un prix national.

À l’ère d’un Internet rapide et bon marché et d’une plus grande pénétration au cœur de l’Inde, les vues des vidéos YouTube ont explosé rapidement. 100 millions n’est plus la référence en matière de viralité qu’elle était autrefois. De nombreuses grandes bandes-annonces de films dépassent régulièrement cette barre et certaines atteignent même le milliard de vues. Mais il y a dix ans, 100 millions de vues sur YouTube étaient impensables. C’était avant qu’une sensation virale ne le fasse et qu’elle ait des collaborateurs inhabituels.

Première vidéo indienne avec 100 millions de vues sur YouTube

Nous étions en 2012 et la chanson sur toutes les lèvres était un rap avec des paroles charabia en Tanglish (tamoul-anglais). Il s’appelait Why This Kolaveri Di et a été composé par le jeune compositeur débutant Anirudh Ravichander, qui deviendra, avec le temps, le compositeur de musique le mieux payé et le plus recherché du pays. L’homme qui prêtait la voix à la vidéo n’était pas un chanteur professionnel mais un acteur lauréat d’un prix national – Dhanush.

L’histoire derrière Pourquoi ce Kolaveri Di

La chanson faisait partie du premier film du réalisateur Aishwarya Rajinikanth 3. Aishwarya, qui était mariée à Dhanush et était la cousine d’Anirudh, voulait une chanson légère sur le chagrin, pour laquelle Anirudh a composé une mélodie en 10 minutes. Dhanush lui-même a écrit les paroles en seulement 20 minutes en utilisant un anglais approximatif et du tamoul et une grammaire presque nulle. Le résultat a été une chanson absurde qui a connu un succès viral lors de sa sortie en novembre 2011. Kolaveri (qui signifie rage meurtrière en tamoul) a été tendance sur Twitter pendant des jours et la vidéo a été vue 3,5 millions de fois sur YouTube en une semaine. En 2012, elle est devenue la première chanson indienne à dépasser les 100 millions de vues sur la plateforme.

Comment Kolaveri Di a lancé le genre « chanson de soupe » dans le cinéma tamoul

Kolaveri Di était considéré comme une chanson de soupe, dérivée de sa phrase d’ouverture. Le genre est devenu populaire dans le cinéma tamoul après le succès de la chanson. Plusieurs acteurs et compositeurs ont tenté d’utiliser des chansons absurdes pour promouvoir leurs films comme un gadget. Cette tendance a également été critiquée par les cinéphiles et les mélomanes comme une insulte à la bonne musique. La chanson a également été critiquée pour avoir fait la promotion de la mysogynie et d’une culture de harcèlement des femmes.