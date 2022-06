La première chanson du film d’Akshay Kumar rend un bel hommage à la relation frère-sœur

Après le succès d’Arangi Re, le conteur non-conformiste Aanand L Rai a encore une autre famille à régaler pour nous. Avec Raksha Bandhan, il s’associe à nouveau à la superstar Akshay Kumar pour offrir à ses fans une histoire venue tout droit du cœur de l’Inde. Depuis le lancement de la première affiche teaser du film, l’excitation d’attraper ce drame tranche de vie a été palpable. Le lancement récent de la bande-annonce n’a fait qu’augmenter la mise sur toute l’euphorie autour de Raksha Bandhan et il est rapidement devenu l’un des films dont on parle le plus dans le pays.

Avec tous les yeux rivés sur le réalisateur d’Aanand L Rai, les créateurs de la chanson ont maintenant sorti la première chanson de leur album de musique, Tere Saath Hoon Mein. Sorti en grande pompe, l’événement de lancement de la chanson a réuni la superstar Akshay Kumar, le cinéaste Aanand L Rai, le directeur musical Himesh Reshammiya et les stars du film, dont Sahejmeen Kaur, Deepika Khanna, Sadia Khateeb et Smrithi Srikanth.





Bel hommage à la relation frère-sœur, Tere Saath Hoon Mein célèbre la promesse d’un soutien sans faille, d’une compagnie sans compromis et d’un amour inconditionnel entre frères et sœurs. En ajoutant à la bibliothèque emblématique de chansons qui honore le lien frère-sœur, Aanand L Rai a ramené la nostalgie attachée aux chansons dorées de Bollywood comme Phoolon Ka Taaron Ka. Une composition mélodieuse de Himesh Reshammiya, la chanson a été chantée par Nihal Tauro avec les paroles écrites par le parolier Irshad Kamil.

Parlant de la chanson, le réalisateur-producteur Aanand L Rai a déclaré: «Raksha Bandhan consiste à retourner au centre de votre cœur. Le film célèbre un lien frère-sœur comme jamais auparavant et Tere Saath Hoon Mein définit le récit du film. Il était parfaitement logique que cette chanson soit la première sortie de l’album de musique. Pour moi, la musique du film a toujours été son âme. J’ai toujours cru que cela devait ajouter au ton du film et Himesh a fait un travail remarquable en capturant les émotions juste comme il faut !”

Fidèle à son style caractéristique de narration de petites villes, Raksha Bandhan d’Aanand L Rai est sur le point de toucher votre cœur le 11 août, qui est également l’occasion de Raksha Bandhan. Le film se déroule dans le contexte de la classe moyenne Chandni Chowk et est encore un autre classique du roi des histoires de petites villes, Aanand L Rai. Mettant en vedette Bhumi Pednekar face à Akshay Kumar, le film présente également Neeraj Sood, Seema Pahwa, Sadia Khateeb, Abhilash Thapliyal, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth et Sahejmeen Kaur.

Écrit par Himanshu Sharma et Kanika Dhillon, le réalisateur Aanand L Rai a été coproduit par Aanand L Rai, Alka Hiranandani et ZEE Studios. Présenté par Color Yellow, ZEE Studios et Cape of Good Films, le film devrait sortir sur les écrans le 11 août 2022. Le compte à rebours pour attraper le film est déjà long dans l’air…