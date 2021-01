Lorsque l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé le report de deux mois des Oscars 2021 en raison de la pandémie, elle n’a pas abordé la question de la cérémonie elle-même. Le sommet de la saison des récompenses de plus en plus extravagante d’Hollywood ressemble maintenant à un événement super-diffuseur: une nuit où des milliers de stars, de nominés et d’invités se rassemblent côte à côte dans le Dolby Theatre, tandis que les fans et les hordes de médias se bousculent à l’extérieur.

L’objectif était ambitieux: selon les règles de l’académie, les «Academy Awards of Merit devraient être considérés comme la plus haute distinction possible dans la profession cinématographique.» Mais l’événement inaugural était beaucoup moins ambitieux. La théâtralité et le suspens familiers des enveloppes déchirées pour dévoiler les gagnants n’étaient pas encore en place; les gagnants, en fait, avaient déjà été imprimés sur la dernière page du Bulletin de l’Académie le 18 février 1929, trois mois avant le grand soir.

La première cérémonie des Oscars, tenue le 16 mai 1929, ressemblait plus à un banquet d’entreprise qu’au spectacle de stars auquel nous nous attendons aujourd’hui. (Cela ne méritait qu’un minuscule, avis de deux paragraphes dans le Times.) L’emplacement était la Blossom Room de l’hôtel Hollywood Roosevelt, avec environ 270 personnes en baisse de 5 $ par billet. «C’était juste une affaire de famille», a déclaré Janet Gaynor, lauréate du premier Oscar de la meilleure actrice, au Times en 1982. «Je me souviens qu’il y avait un orchestre, et en dansant, vous avez vu la plupart des personnes importantes à Hollywood. tourbillonnant devant vous sur la piste de danse. C’était plus une fête privée qu’une grande cérémonie publique.

Beaucoup plus de temps a été consacré à la danse ou au dîner qui a suivi (filet de sole sauté au beurre, poulet à moitié grillé sur toast, haricots verts et pommes de terre longues branches, selon le livre de Robert Osborne «85 ans de l’Oscar») que sur les prix eux-mêmes. Douglas Fairbanks, le MC de la soirée, a remis les 15 statues. Seuls cinq artistes ont été nominés, et seuls deux d’entre eux – Gaynor et Louise Dresser – étaient présents, alors que Gloria Swanson et Richard Barthelmess voyageaient. Emil Jannings, le gagnant du meilleur acteur, était retourné dans son Allemagne natale, bien qu’il ait demandé et reçu son prix avant de partir. (À l’époque, les acteurs et actrices pouvaient gagner pour plus d’une représentation, alors Gaynor a été honoré pour «7th Heaven», «Street Angel» et «Sunrise». Jannings a gagné pour «The Last Command» et «The Way of All Flesh». ”)