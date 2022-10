La première cérémonie d’engagement du Canada envers le roi Charles ouvre l’ordre du jour de l’automne à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Un membre nouvellement élu de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique est devenu le premier politicien canadien à signer un engagement envers le roi au début d’une séance d’automne.

Il se concentrera sur les soins de santé et les coûts élevés, tout en célébrant ce qui devrait être la dernière session de John Horgan en tant que premier ministre, a déclaré lundi le leader parlementaire du NPD, Mike Farnworth.

La séance d’automne de sept semaines a commencé avec l’assermentation de la libérale Elenore Sturko, qui a été élue le mois dernier lors de l’élection partielle de Surrey-Sud.

La greffière de l’Assemblée législative, Kate Ryan-Lloyd, a déclaré aux personnes réunies pour la cérémonie que Sturko est le premier élu au Canada à prêter serment au roi Charles depuis la mort récente de la reine.

“Alors que nous reconnaissons le décès de notre ancien monarque, notre nouveau membre de l’Assemblée législative prêtera serment de fidélité à Sa Majesté le roi Charles III, le premier changement de ce genre en plus de 70 ans, et on me dit que c’est le premier au Canada pour un membre nouvellement élu », a-t-elle déclaré.

Farnworth a déclaré que le gouvernement prévoyait de présenter jusqu’à 20 projets de loi cet automne.

“Il y aura certainement, je pense, une concentration sur le coût de la vie, les soins de santé, par exemple, et une série de questions sur les priorités du gouvernement”, a-t-il déclaré à la législature.

Farnworth a déclaré qu’il ne pouvait pas donner de détails sur le projet de loi, à part suggérer que certains projets de loi seraient “charnus”.

La session commence par bon nombre des mêmes critiques auxquelles les néo-démocrates ont été confrontés au cours de la dernière année concernant les problèmes de santé, notamment le manque de soins d’urgence dans les communautés rurales et la pénurie de médecins de famille.

Le chef libéral Kevin Falcon a déclaré à l’Assemblée législative que le système de santé de la Colombie-Britannique s’effondre sous le NPD.

“Les résultats que nous obtenons ne fonctionnent tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

Pendant la période des questions, la porte-parole libérale en matière de santé, Shirley Bond, a demandé au ministre de la Santé, Adrian Dix, de quitter son poste.

« Les Britanno-Colombiens s’attendent à mieux de leur ministre de la Santé, dit-elle. “Va-t-il faire ce qu’il faut aujourd’hui, se retirer et démissionner ?”

Dix n’a donné aucune indication de démission.

« Je vais continuer à donner tout ce que j’ai », a-t-il déclaré lors de la période des questions.

Farnworth a déclaré que la retraite de Horgan en tant que premier ministre est “douce-amère”, ajoutant qu’il le connaît depuis 30 ans.

Horgan a annoncé en juin dernier que pour des raisons de santé, il quitterait son poste de premier ministre en décembre lorsque les néo-démocrates choisiraient un nouveau chef de parti, et qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections provinciales prévues en octobre 2024.

“Je pense qu’il est peut-être l’un des premiers ministres les plus populaires, non seulement au pays, mais certainement, je pense, dans l’histoire de la province de la Colombie-Britannique. Compte tenu de la nature de la politique dans cette province, ce n’est pas une mince affaire”, a déclaré Farnworth. a dit.

L’ancien procureur général David Eby et la militante écologiste Anjali Appadurai se disputent la course à la direction du NPD.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 3 octobre 2022.

Dirk Meissner, La Presse Canadienne

Assemblée législative de la Colombie-BritanniqueFamille royale