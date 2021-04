12:24



Faits saillants de l’affrontement IPL entre RCB et Rajasthan Royals alors que l’ouvreur Devdutt Padikkal, âgé de 20 ans, a frappé un superbe siècle inaugural IPL dans un martèlement de 10 guichets.

L’ouvreur de 20 ans des Royal Challengers Bangalore, Devdutt Padikkal, a frappé un superbe siècle inaugural IPL pour renvoyer l’équipe vers une quatrième victoire consécutive pour ouvrir le tournoi 2021 en écrasant les Rajasthan Royals par 10 guichets.

Le jeune gaucher a fracassé 11 limites et a franchi les cordes à six reprises dans une démonstration de frappes implacable mais sans effort qui a permis à RCB d’atteindre son objectif de 178 points en 16,3 overs.

Padikkal a partagé un partenariat ininterrompu avec Virat Kohli (72 sur 47), qui n’a contribué que 25 à leur stand du siècle initial avant de courir à travers les engrenages jusqu’à ses cinquante premiers du tournoi de cette année, devenant le premier batteur à marquer 6000 courses IPL dans le traiter.

La victoire voit Bangalore revenir à la première place du tableau, au-dessus des Super Kings de Chennai, tandis que le Rajasthan à son tour tomber au sous-sol grâce à un taux de course net inférieur à celui des Punjab Kings, l’une des quatre équipes à n’avoir remporté qu’une seule de leurs ouverture de quatre matchs.

Les Royals étaient apparus en difficulté au début du concours en glissant à 43-4 dans leurs huit premiers overs après avoir été insérés par RCB.

Mohammed Siraj (3-27) a fait les dégâts dès le début, licenciant l’homme de danger Jos Buttler pour huit ans, au bowling, et David Miller pour un canard, sorti lbw après un examen de Kohli.

Le skipper du Rajasthan, Sanju Samson (21e sur 18), a réussi un six glorieux avant de tomber à la balle suivante, envoyant docilement un Washington Sundar à Glenn Maxwell à mi-course.

Shivam Dube (46 sur 32) et Riyan Parag (25 sur 16) ont réparé les manches des Royals, en inscrivant 66 pour le cinquième guichet, et Rahul Tewatia en a marqué 40 sur 23 livraisons dans l’ordre une fois le partenariat rompu, mais cela n’a servi qu’à souligner à quel point ils utilisaient une bonne piste de frappeur au stade Wankhede de Mumbai.

Et ce fait a été clairement prouvé lorsque Padikkal et Kohli ont réussi leur score de 177-9 en un rien de temps. Kohli a frappé le premier des trois six pour ses manches lors de l’ouverture de Shreyas Gopal, tandis que le partenariat de cinquante entre le duo a repris au sixième alors que 59 points ont été récoltés lors du jeu de puissance d’ouverture – Padikkal peppant la frontière avec régularité.

Le jeune a atteint son demi-siècle, avec 27 balles, au huitième, tandis que dans le neuvième, il a écrasé des six consécutifs des vis de Tewatia. À mi-chemin de la course-poursuite, Padikkal avait couru à un score de 80, avec RCB en croisière à 107-0.

C’est précisément à ce moment-là que Kohli a pris son envol, frappant chacune des quatre prochaines limites marquées et deux maximums pour jeter brièvement le doute sur la possibilité d’un siècle Padikkal, avec son partenaire maintenant sur 90 avec seulement 19 points restants nécessaires.

Mais Padikkal n’a pas été refusé et a eu cent moments pour recommencer le 17e, forant Mustafizur Rahman pour quatre grâce à une couverture supplémentaire, puis trois balles plus tard, une quatrième victoire consécutive pour RCB a été assurée.

