La première carte connue du ciel nocturne retrouvée cachée dans un parchemin médiéval en Égypte

Caché dans le parchemin d’un vieux catalogue, les scientifiques ont trouvé ce que l’on pense être la plus ancienne carte du ciel nocturne. Il a été découvert dans le monastère grec orthodoxe Sainte-Catherine dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. La carte appartient très probablement au catalogue d’étoiles perdu depuis longtemps de l’astronome Hipparque. Sur ses 146 feuilles ou folios, la plupart appartiennent maintenant au Musée de la Bible à Washington DC.

Selon Nature, la recherche séculaire des érudits pour le catalogue a été interrompue par James Evans, un historien de l’astronomie à l’Université de Puget Sound à Tacoma. Il a décrit la découverte comme “rare” et “remarquable”.

Les découvertes publiées dans le Journal for the History of Astronomy indiquent que « de nouvelles preuves du catalogue d’étoiles perdu de l’ancien astronome grec Hipparque ont été révélées grâce à l’imagerie multispectrale d’un manuscrit de palimpseste et au déchiffrement et à l’interprétation ultérieurs. Cette nouvelle preuve est la plus fiable à ce jour et permet des progrès majeurs dans la reconstruction du catalogue d’étoiles d’Hipparque. En particulier, cela confirme que le catalogue d’étoiles était à l’origine composé en coordonnées équatoriales. Cela confirme également que le catalogue d’étoiles de Ptolémée n’était pas basé uniquement sur les données du catalogue d’Hipparque. Enfin, les preuves numériques disponibles sont cohérentes avec une précision à moins de 1° des coordonnées stellaires réelles, ce qui rendrait le catalogue d’Hipparque beaucoup plus précis que celui de son successeur Claudius Ptolemy.

Les pages du catalogue contiennent le Codex Climaci Rescriptus. Il s’agit d’un recueil de textes syriaques écrits aux Xe ou XIe siècles. Mais le codex a été écrit sur un parchemin qui a été nettoyé du texte plus ancien par le scribe pour être réutilisé.

Lorsque ceux-ci ont été réanalysés, neuf folios ont révélé du matériel astronomique, qui a probablement été transcrit au cinquième ou sixième siècle. Les mythes d’origine stellaire d’Ératosthène et des extraits d’un célèbre poème du IIIe siècle av. J.-C., décrivant les constellations, appelé Phaenomena, en font partie. Lors d’un verrouillage du coronavirus, le bibliste Peter Williams de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni, a remarqué quelque chose de spécial. Il devint immédiatement clair pour lui qu’il s’agissait de coordonnées d’étoiles. Il a fait venir l’historien des sciences Victor Gysembergh du CNRS à Paris.

Plusieurs éléments de preuve suggèrent qu’Hipparque en est la source, notamment la manière unique dont certaines données sont notées et la précision des mesures. Cela a également aidé l’équipe à dater les observations.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici