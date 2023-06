La première bombe de Love Island révélée en tant que beau gosse de fitness Zachariah Noble – et il a une sœur célèbre

La première bombe de LOVE Island peut être révélée en tant que beau gosse de fitness Zachariah Noble – et il a une sœur célèbre.

L’ancien basketteur de 25 ans compte parmi ses frères le DJ de Radio 1 et Snoochie Shy, ancien élève de I’m A Celebrity.

Il compte I'm A Celebrity star Snoochie Shy comme son frère

L'entraîneur personnel a été piloté dans la villa la première nuit

L’entraîneur personnel a été piloté dans la villa la première nuit dans le cadre de la soirée de lancement grésillante de l’émission de rencontres ITV2, où les producteurs ont réagi sur le sabot pour choisir une bombe qui était la mieux adaptée pour cibler un couple moins aimé.

Les années précédentes, la première bombe était prédéterminée – comme Davide Sanclimenti l’été dernier ou Chloe Burrows en 2021.

Mais les patrons ont plutôt retenu la sélection d’un garçon ou d’une fille pour s’assurer qu’ils causaient un maximum de drame.

Une source a déclaré: «Avec les téléspectateurs choisissant quelle fille ils voulaient associer à quel garçon, il y avait un risque que quelqu’un ne soit pas trop content de leur sort.

« Donc cette année, les patrons n’ont pas déterminé qui serait la première bombe avant d’avoir vu comment le premier couplage s’est déroulé.

« Zachariah était considéré comme le nouvel arrivant parfait pour semer le chaos.

« En plus d’être un grand garçon, il est magnifique à regarder – il est absolument déchiré. »

Zachariah, qui vit dans le sud-est de Londres, a une page Instagram remplie de photos de ses biceps bombés et de ses énormes pectoraux.

Il a le slogan Train For The War, Not The Beach sur sa biographie.

La source a ajouté: « Zachariah est tout le package. De plus, avec une sœur célèbre, il sait comment gérer les feux de la rampe.

Love Island commence demain soir à 21h sur ITV2.

Il vit à Londres et a une page Instagram remplie de photos de ses biceps bombés et de ses énormes pectoraux

Il était considéré par les producteurs comme le parfait nouvel arrivant pour semer le chaos