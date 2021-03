Les musées sont des lieux d’idées, de souvenirs, de beauté et de vérité. Ce sont des trous de ver vers d’autres temps et mondes, vers lesquels nous ne pouvons nous téléporter que par des promenades dans de longues galeries de musées bien éclairées. En hommage à cet héritage, le musée du Bihar a organisé une «Biennale des musées» de sept jours, la première du genre à rassembler des musées de diverses régions du monde pour exposer leur art et leurs objets. L’événement a pris fin dimanche.

L’événement a été organisé dans une version hybride – à la fois physique et virtuelle – et a permis aux clients d’accéder facilement à des conférences, des masterclasses, des visites de musées et des tables rondes sur une variété de sujets liés à l’art. Magnifiquement organisée, elle a montré les immenses possibilités pour le paysage artistique d’évoluer et de se développer après la pandémie, si des moyens innovants et engageants sont introduits pour capter l’attention du public.

Par exemple, dimanche, on pourrait participer à une visite virtuelle du Musée canadien pour les droits de la personne, ainsi que du Piramal Museum of Art, à Mumbai. La masterclass finale de l’événement était centrée sur «Bhasha, Media and Bihari Memory», tandis que l’avant-dernière discutait de la modernité vernaculaire.

La biennale a traité de plusieurs sujets pertinents au cours des derniers jours, allant de l’exploration des visions des futurs musées à la manière indéniable dont la pandémie COVID-19 a changé tout le paysage de l’art.

Les points forts de l’événement comprenaient des sessions sur les « éléments d’un musée » qui ont exploré le passage des musées d’espaces de stockage d’objets statiques à un centre d’échange culturel, et des « perceptions de l’art » qui ont examiné la nature sensorielle de l’art, son besoin. d’interagir et d’exister en collaboration avec les spectateurs, les traditions historiques qu’ils défendent et sur lesquelles ils donnent un aperçu.

Les masterclasses virtuelles ont eu lieu pendant quatre jours du 25 au 28 mars, axées sur la restauration de l’art et la narration par la danse, l’écriture de biographies, la critique de cinéma, l’appréciation culturelle et l’écriture dans les langues indiennes avec un accent particulier sur la riche tapisserie des dialectes vernaculaires. Ils ont offert une opportunité d’apprentissage en profondeur aux passionnés d’art et de culture, car les principaux représentants des industries créatives ont partagé des informations sur leur processus créatif et leurs points forts de l’artisanat.

Il y avait des expositions qui se concentraient sur le Ramayana et celles qui représentaient l’art et les artefacts qui soutiennent l’histoire tribale de notre pays.

Organisée par le Musée du Bihar et le Département des Arts, de la Culture et de la Jeunesse, la biennale a été inaugurée par le Ministre en chef Nitish Kumar le 22 mars, jour qui est célébré comme Bihar Divas. Kumar a déclaré: «Je suis ravi que la Biennale du musée du Bihar soit inaugurée à l’occasion propice du Bihar diwas. La création du musée du Bihar a été un voyage qui mérite d’être raconté car il s’agit du premier musée de ce genre de stature et de normes internationales en Inde. Il est réconfortant de voir le travail de pionnier du musée, y compris l’organisation de la biennale. Nous devons poursuivre nos efforts pour rechercher, innover et créer des opportunités de dialogue avec les visiteurs locaux, nationaux et internationaux, en leur offrant une expérience immersive de la riche histoire de l’État ainsi que du patrimoine culturel contemporain.

La biennale a servi de portail aux amateurs d’art pour accéder à la richesse et aux trésors des musées indiens, tout en présentant des collections de divers musées à travers le monde. Certains des musées internationaux importants qui ont participé à l’événement sont le Musée national des interventions, Mexique; Le musée du château de Pszczyna, Pologne; Musée national de Colombie; Musée de la guerre de libération, Bangladesh; et la Sarmaya Art Foundation.