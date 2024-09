La première bande-annonce de Thunderbolts de Marvel met sur pied une nouvelle équipe chaotique

Après des mois de teasing à travers le circuit des conventions d’été, Marvel a publié la première bande-annonce officielle complète de son prochain film d’équipe, Coups de foudre-Désolé, Coups de foudre*quoi que cet astérisque mystérieux implique : réunir un assortiment improbable de voyous pour une nouvelle mission dangereuse.

La bande-annonce semble être celle montrée aux fans dans le Hall H du Comic-Con de San Diego plus tôt cette année, alors que nous regardons Yelena Belova (Florence Pugh) se retrouver à croiser le chemin d’une galerie de ennemis de Marvel, dont Le Faucon et le Soldat de l’HiverJohn Walker/Agent américain, Ant-Man et la GuêpeLe fantôme de ‘s, et Veuve noireLe Taskmaster de s’est lancé dans ce qui semble à première vue être une tentative d’éliminer certains des agents de l’ombre les plus sordides du MCU… pour finalement se retrouver à faire équipe pour travailler sous le contrôle de Valentina Allegra de Fontaine, interprétée par Julia Louis-Dreyfus. Avec un peu d’aide de Bucky Barnes lui-même, aussi… enfin, de « l’aide », étant donné qu’il semble également essayer de les tuer à plusieurs reprises dans cette bande-annonce. Regardez ça !

Il y a beaucoup de plaisir ici, principalement grâce à un autre ajout à l’équipe de Yelena sous la forme de son collègue Veuve noire meilleur ami, le Red Guardian de David Harbour – et nous obtenons quelques clichés sympas de Coups de foudre » le plus grand mystère jusqu’à présent. Cela se présente sous la forme du personnage de Lewis Pullman, introduit dans le petit piège à élimination violent et mignon de Yelena, Walker, Ghost et Taskmaster sous le nom de « Bob », mais vu plus tard apparemment en train de faire rebondir un escadron entier d’armes de soldat sur sa peau nue. C’est parce que « Bob » semble en fait être Robbie Robertson, alias The Sentry, essentiellement l’un des nombreux riffs de Marvel Comics sur leur propre type de Superman, infusé d’un sérum de super-soldat qui lui confère une vaste quantité de puissance surhumaine souvent décrite comme la force d’un Des millions de soleils qui explosentOuais.

Réalisé par Jake Shrier, il met en vedette Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes/le Soldat de l’Hiver, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, Hannah John-Kamen dans le rôle d’Ava Starr/le Fantôme, Wyatt Russell dans le rôle de John Walker/l’Agent américain, Julia Louis-Dreyfus dans le rôle de Valentina Allegra de Fontaine, David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov/le Gardien rouge, Olga Kurylenko dans le rôle d’Antonia Dreykov/le Maître des tâches, Lewis Pullman dans le rôle de la Sentinelle et Harrison Ford dans le rôle de Thaddeus « Thunderbolt » Ross, le Hulk rouge et président occasionnel des États-Unis. Voici une nouvelle affiche pour vous faire patienter au moins une fois dans votre vie. quelques de ces personnes susmentionnées dessus !

Nous verrons comment Sentry s’intègre au reste de l’équipe étrange de Fontaine, et plus encore, quand Coups de foudre sort en salles en mai 2025.