La première bande-annonce de Mickey 17 est légère et met l’accent sur les Robert Pattinson décédés

Le film est basé sur le roman Mickey 7 d’Edward Ashton, qui raconte l’histoire d’un « employé jetable d’une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde de glace de Niflheim ». Le livre suit la septième incarnation du Mickey éponyme, mais il apparaît dans le film où il meurt plusieurs fois de plus. En plus de Pattinson, on retrouve Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette, Mark Ruffalo et Thomas Turgoose.