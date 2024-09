La première bande-annonce de la franchise : la satire des films de super-héros de HBO

HBO a publié une bande-annonce pour La Franchiseune nouvelle série comique sur la création d’une franchise de films de super-héros. Jetez-y un œil :

Provenant des producteurs exécutifs Sam Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor, Armando Iannucci, Jon Brown et Jim Kleverweis (Unite the Seven, en effet !), l’histoire concerne «L’équipe d’une franchise de films mal-aimée se bat pour sa place dans un univers cinématographique sauvage et indiscipliné. La série comique met en lumière le chaos secret qui règne dans le monde du cinéma de super-héros, pour poser la question : comment se fait exactement la saucisse cinématographique ? Parce que chaque connerie a une histoire d’origine.

Comme le montre la bande-annonce, la série promet de mettre en lumière l’absurdité qui se cache derrière les coulisses d’un univers cinématographique de super-héros dans la veine de l’univers cinématographique Marvel ou de la « Batman Epic Crime Saga » de DC. Décrit par le personnage de Himesh Patel comme « un scrotum reposant sur le fil d’un rasoir », le casting et équipe de Tecto : L’œil du cyclone doit faire face à des pyrotechnies défectueuses, à des acteurs désespérés, à des animaux peu coopératifs, et une visite en colère sur le plateau d’un mandataire pas si subtil de Kevin Feige.

La Franchise La série met en vedette Himesh Patel dans le rôle de Daniel, Aya Cash dans le rôle d’Anita, Jessica Hynes dans le rôle de Steph, Billy Magnussen dans le rôle d’Adam, Lolly Adefope dans le rôle de Dag, Darren Goldstein dans le rôle de Pat et Isaac Powell dans le rôle de Bryson, avec comme invités récurrents Richard E. Grant dans le rôle de Peter et Daniel Brühl dans le rôle d’Eric. La première diffusion est prévue le dimanche 6 octobre à 22 h HE/HP sur HBO et sera disponible en streaming sur Max.