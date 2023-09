La première bande-annonce de Chicken Run 2 est une mission impossible pour Chicken

Netflix a publié la première bande-annonce de Le prochain film d’Aardman: une suite au bien-aimé 2000 du studio d’animation jailbreak de volaille Poulailler. Comme pour toutes les bonnes suites, cela ressemble à une variante de l’original : cette fois, les poulets doivent se briser. dans quelque part plutôt que de s’évader.

Oui, cette fois Ginger (maintenant joué par Thandiwe Newton, en remplacement de l’original Poulailler star Julia Sawalha) et ses amis, s’étant enfuis sur une île paradisiaque à la fin du premier film, se retrouvent à organiser une effraction dans un élevage de poulets élaboré de haute technologie – pensez un peu plus à la base des méchants de Bond et un peu moins de nidification. cabanes et foin. Mais le plus de choses ont changé au cours des deux dernières décennies d’élevage de poulets, certaines choses sont restées les mêmes… comme le fait que la ferme est dirigée par nul autre que la méchante de retour de Miranda Richardson, Melisha Tweedy, par les nouveaux méchants, le Dr Fry (Nick Mohammed) et Reginald Smith ( Peter Serafinowicz).

Chicken Run : L’aube de la pépite | Bande-annonce officielle | Netflix

Tout cela semble assez loufoque, comme on pourrait s’y attendre du riff d’Aardman sur Mission impossible-une franchise qui n’a fait que devenir plus sauvage depuis Poulailler sorti pour la première fois, mais ce qui est le plus intéressant ici, c’est de voir certaines des nouvelles voix en action. De nombreuses stars familières reviennent, comme Imelda Staunton, Lynn Ferguson et Jane Horrocks dans le rôle du trio de poules Bunty, Mac et Babs, mais elles sont toutes ancrées autour du remplacement controversé de Sawalha dans le rôle de Ginger et du remplacement beaucoup moins controversé de Mel Gibson. comme Rocky le Coq, maintenant joué par Shazam la star Zach Levi. Cette dernière était plus nécessaire étant donné trajectoire de la personnalité de Gibson au cours des deux dernières décennies, mais il sera intéressant de voir comment les nouveaux acteurs vibrent avec les stars de retour.

Chicken Run : L’aube de la pépite arrive sur Netflix le 15 décembre.

