La première bande-annonce de Bachelor in Paradise présente Jessenia Cruz et Ivan Hall en train de s’embrasser et Tammy Ly sanglotant pendant la saison sauvage

BACHELOR in Paradise a fait la promotion de sa nouvelle saison avec une bande-annonce sauvage mettant en vedette une séance de maquillage de Jessenia Cruz et Ivan Hall.

Le célibataire Le spin-off a fixé sa date de première au lundi 16 août alors que les anciens de la franchise se réunissent pour un voyage rempli de drame vers l’amour.

5 Jessenia et Ivan ont été pris dans une baise torride Crédit : ABC

5 Tammy a fondu en larmes Crédit : ABC

Les producteurs de spectacles ont révélé un nouvelle bande-annonce lundi qui a donné un aperçu de la septième saison.

La vidéo chauffée comprend des clips sauvages de plusieurs acteurs fondant en larmes, dont Tammy Ly de la saison 24 de The Bachelor.

Dans un autre moment intense, Jessenia Cruz de la saison 25 et Ivan Hall de La bachelorette la saison 16 a été prise dans une séance de maquillage torride dans l’océan.

Connor Brennan, favori des fans de Katie ThurstonLa saison de s a également fait connaître son retour alors qu’il a failli tomber d’un hamac dans l’avant-première bourrée d’action.

Baccalauréat au paradis a fixé son retour pour août 2021 avec une distribution pleine de favoris de la franchise et de fauteurs de troubles.

Les anciens candidats de The Bachelor et Bachelorette auront une seconde chance d’aimer tout en se mêlant à un complexe mexicain.

Les hommes et les femmes tout au long de la série auront une chance égale de donner une rose à leurs collègues concurrents, car tout le monde est capable de trouver une romance.

REFUS DE RETOUR

De nombreux acteurs potentiels étaient sceptiques quant à leur retour, y compris Ivan Hall qui a affirmé qu’il n’avait aucun intérêt si Chris Harrison serait l’hébergement.

« Je ne me sentirais pas à l’aise si Chris était là, pour être tout à fait franc », a-t-il déclaré, à la suite d’allégations de racisme contre le visage de longue date de la franchise.

« [I’m] ne dit pas qu’il ne peut pas se rétablir, il ne peut pas apprendre de tout cela, mais ce serait trop tôt. »

La candidate Bri Springs a déclaré au podcast Here for the Right Reasons qu’elle « aurait besoin de voir une sorte de changement tangible de la série pour que je me remette dans cette situation ».

UNE PREDICTION PRIME

Réalité Steve a déjà révélé qui il croyait se fiancera dans la nouvelle saison du programme.

Joe Amabile et Serena P., Kenny et Mari, et Riley et Maurissa étaient tous sur la liste pour un engagement potentiel.

SOULAGEMENT COMEDIQUE

Après le scandale de racisme de Chris Harrison lors de la saison de Matt James de The Bachelor, David Spade a été choisi pour remplacer BiP.

Selon Sixième page, l’acteur s’est vu offrir le rôle le 2 juin, comme une source a déclaré au média que « les producteurs veulent mettre du plaisir dans la série ».

« Ils pensent que c’est devenu trop sérieux », a affirmé l’initié.

David était membre de la distribution de Saturday Night Live dans les années 1990 et a joué dans divers films comme Black Sheep, Joe Dirt et Grown-Ups parties un et deux.

Il a également exprimé Ranger Frank dans The Razmoket Movie et Kuzco dans le film d’animation The Emperor’s New Groove.

Cependant, Bachelor in Paradise verra plusieurs hôtes invités différents au cours de la saison à venir, HE précédemment révélé.

En février Chris Harrison s’est retiré de la franchise après avoir essuyé des tirs pour « défendre » des propos racistes.

Plus tard, le réseau a révélé qu’il ne reviendrait pas malgré sa carrière de deux décennies dans les émissions.

Chris a depuis révélé son désir de rentrer dans les bonnes grâces de la nation célibataire.

5 Bachelor in Paradise reviendra en août Crédit : ABC

5 David Spade sera présenté en tant qu’hôte invité Crédit : AFP