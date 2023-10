La première Apple Watch MicroLED devrait être lancée fin 2025, selon un analyste

Apple est sur le point de lancer sa toute première Apple Watch MicroLED fin 2025, selon l’analyste Jeff Pu, avec des rumeurs suggérant que la nouvelle technologie viendra en premier sur l’Apple Watch Ultra, apportant une augmentation de 2,12 pouces de la taille de l’écran avant de s’étendre. à l’Apple Watch ordinaire dans les années qui ont suivi.

Dans une note de recherche obtenue par MacRumeursl’analyste de Haitong International Securities affirme que les travaux sur la nouvelle technologie d’affichage sont en bonne voie, les images du nouveau portable devant donner l’impression d’être « peintes » sur le verre.

La technologie MicroLED peut fournir une densité de pixels plus élevée, une meilleure précision des couleurs et une luminosité améliorée par rapport aux écrans OLED traditionnels. Cela peut donner un affichage plus net et plus dynamique, ce qui est important pour un petit appareil comme une montre intelligente où chaque pixel compte.

Les écrans MicroLED peuvent être plus fins et plus légers que les écrans OLED traditionnels, permettant ainsi une conception plus compacte pour l’Apple Watch. La technologie d’affichage est également connue pour son efficacité énergétique. Étant donné que l’Apple Watch repose sur une batterie, l’utilisation d’un écran MicroLED pourrait entraîner une durée de vie plus longue de la batterie ou une consommation d’énergie plus efficace, ce qui est une considération clé pour les appareils portables.

Il convient de noter que si la technologie MicroLED offre plusieurs avantages, elle présente également des défis à surmonter, tels que la complexité et le coût de fabrication. La décision d’Apple d’implémenter MicroLED dans ses produits dépendra de sa capacité à relever ces défis.