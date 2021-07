La première apparition vidéo d’Aamir Khan-Kiran Rao ensemble après l’annonce du divorce – Regarder | Buzz News

New Delhi : un jour après l’annonce du divorce après une période de 15 ans, Aamir Khan et Kiran Rao ont publié dimanche un message vidéo pour les fans.

Dans le message vidéo, on peut voir le duo exhorter ses fans à ne pas être déçus après avoir entendu la nouvelle de leur séparation, car ils attendront toujours avec impatience comme une seule famille. Ils ont également demandé à leurs fans de prier pour leur bonheur et leur bien-être et ont également été vus se tenant la main tout au long de la vidéo.

La vidéo a été partagée par un paparazzo célèbre Manav Manglani sur son compte Instagram. Partageant la vidéo sur son compte Instagram, il a écrit, « #AamirKhan #KiranRao avait quelque chose à dire à tous leurs sympathisants après leur séparation.

#dimanche @manav.manglani.. »

Il s’agit de leur première apparition vidéo ensemble après l’annonce de leur divorce et tout au long de la vidéo, ils ont demandé à leurs fans de ne pas se décourager.

Pour les inconnus, l’acteur de Bollywood Aamir Khan et sa femme Kiran Rao ont décidé de mettre fin à leur mariage de 15 ans. Le couple puissant a annoncé la séparation le 3 juillet dans une déclaration commune.

Aamir Khan et Kiran Rao se sont mariés le 28 décembre 2005. Elle était assistante réalisatrice d’Ashutosh Gowariker sur le tournage de Lagaan. Le 5 décembre 2011, le duo a annoncé la naissance de leur fils, Azad Rao Khan par maternité de substitution.

L’acteur était auparavant marié à Reena Dutta. Ensemble, le couple a deux enfants – un fils nommé Junaid et une fille, Ira.