La première apparition de McGroarty à Winnipeg est suspendue; Les stylos expédient l’ancien choix des Jets aux mineurs – Winnipeg Free Press

Il semble que Rutger McGroarty devra attendre encore un peu avant de disputer son premier match contre les Jets de Winnipeg.

L’attaquant recrue a été affecté aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton mercredi, ce qui signifie qu’il ne portera probablement pas l’uniforme des Penguins de Pittsburgh en visite lorsqu’ils viendront en ville dimanche.

McGroarty, qui a été choisi 14e au total par les Jets lors du repêchage 2022 de la LNH, a demandé un échange pendant l’intersaison et a finalement obtenu son souhait alors qu’un accord a été conclu pour le centre des Warriors de Moose Jaw, Brayden Yager, le choix de première ronde des Pens. leur repêchage de 2023.

MIKAELA MACKENZIE / DOSSIERS DE PRESSE GRATUITS Rutger McGroarty, un ancien des Jets de Winnipeg qui a été échangé à Pittsburgh, a été affecté aux Penguins de Wilkes-Barre/Scranton mercredi.

Bien que McGroarty n’ait jamais donné de raison pour la demande d’échange, on croyait qu’il avait certaines réserves quant à la possibilité de passer du temps dans la Ligue américaine de hockey – où il se dirige finalement pour poursuivre son développement.

McGroarty n’a récolté aucun point et a enregistré deux tirs au but en trois matchs dans la LNH avec une moyenne de 11:37 de temps de glace.

Les Jets se rendront à Pittsburgh pour le deuxième et dernier affrontement de la saison régulière, le 22 novembre.

Yager a été nommé capitaine des Warriors plus tôt ce mois-ci et connaît un bon début de saison dans la Ligue de hockey de l’Ouest, amassant quatre buts et sept points en cinq matchs.

PK roulant

L’entraîneur adjoint des Jets de Winnipeg, Dean Chynoweth, est là depuis assez longtemps pour savoir qu’il est beaucoup trop tôt pour remporter la victoire.

Chynoweth a repris une unité de mise à mort qui avait besoin d’un redémarrage et les premiers retours ont été favorables, avec cinq mineurs consécutifs tués pour démarrer la campagne.

«Eh bien, je veux dire, c’est un travail en cours. C’est nouveau pour les gars ici, parce que c’est un peu plus agressif, et il y a des responsabilités et des déclencheurs différents, mais j’ai vraiment aimé la façon dont ils y ont adhéré », a déclaré Chynoweth, soulignant que les Jets ont été disciplinés au cours de trois matchs. .

Répartir la richesse

Chynoweth est également responsable de la gestion du corps défensif et l’une des choses que nous avons constatées au début de la saison est une répartition assez égale du temps de glace.

Josh Morrissey mène tous les patineurs des Jets avec 24 :19 par match, tandis que Dylan Samberg est deuxième avec 22 :27 (un saut considérable par rapport aux 15 :38 qu’il avait en moyenne la saison dernière alors qu’il jouait principalement sur le troisième duo).

JOHN WOODS / DOSSIERS DE LA PRESSE CANADIENNE Josh Morrissey mène tous les patineurs des Jets avec 24:19 minutes par match.

Neal Pionk (20:37) et Dylan DeMelo (20:32) ont tous deux plus de 20 minutes d’avance par match, tandis que Haydn Fleury (15:13) et Colin Miller (14:58) bénéficient également de beaucoup de temps de glace sur le terrain remanié. troisième paire.

«Je crois fermement à la qualité plutôt qu’à la quantité», a déclaré Chynoweth. « Avec ça, certains gars ont une idée en tête du nombre de minutes qu’ils aimeraient jouer, et j’essaie en quelque sorte de leur prêcher que le plus important est d’avoir des changements de qualité, et ensuite la quantité viendra. »

Il est important de se rappeler que trois matchs représentent un petit échantillon et que l’un d’entre eux s’est soldé par un score de 6-0 et que les deux autres sont allés en prolongation, mais la possibilité de ne pas avoir à protéger autant la troisième paire devrait alléger la pression sur le Les quatre meilleurs défenseurs des Jets.

En parlant de quantité

Après un début relativement lent en termes de matchs joués, les Jets s’apprêtent à terminer le mois en jouant sept fois pendant 14 jours pour conclure le mois d’octobre.

Bien qu’il y ait certains avantages à disposer d’un temps d’entraînement supplémentaire au début d’une saison pour aider à mettre les systèmes à niveau, une période chargée peut également permettre aux joueurs de se mettre dans le rythme d’une nouvelle saison.

« Un joli rythme ? Je ne sais pas», a déclaré l’attaquant des Jets Gabe Vilardi. « Idéalement, vous ne voudriez pas jouer tous les deux jours, surtout en voyage. Mais ce n’est qu’une question de calendrier cette année. Tout le monde va vivre ses propres problèmes avec cette histoire des Quatre Nations, donc nous devons simplement y faire face.

La ligue s’arrêtera en février pour le Four Nations Face-Off, un tournoi de mi-saison mettant en vedette les meilleurs joueurs du Canada, des États-Unis, de la Suède et de la Finlande.

