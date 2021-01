C’est après le troisième match de Bruno Fernandes pour Manchester United qu’Ole Gunnar Solskjaer savait qu’il avait pris la bonne décision en amenant le milieu de terrain à Old Trafford.

Alors que le reste de l’équipe était largement satisfait d’un match nul 1-1 contre le Club de Bruges lors des 32 derniers de la Ligue Europa 2019-20, sachant qu’il y avait une autre étape à venir, Fernandes ne l’était pas. C’était le type de réaction que Solskjaer avait vu auparavant dans les équipes United dans lesquelles il avait joué, et le Norvégien était tranquillement heureux de voir sa nouvelle signature du Sporting CP jeter son maillot dans le coin du vestiaire.

Solskjaer est également d’avis que les tirages au sort, même ceux qui peuvent être rectifiés une semaine plus tard, ne sont jamais assez bons. Après avoir joué seulement les neuf dernières minutes en Belgique, Fernandes a demandé à Solskjaer de commencer le match retour à Manchester. Il a marqué et United a gagné 5-0.



À l’approche de son premier anniversaire au club, il reste l’un des quatre fois où Fernandes a joué à Old Trafford devant des fans. Depuis ses débuts le 1er février 2020, l’international portugais a été l’une des signatures les plus transformatrices de United. Il a été si influent pour même établir des comparaisons avec Eric Cantona, dont l’arrivée en novembre 1992 a déclenché une série de quatre titres de haut vol en cinq saisons après une course de 26 ans sans un.

Fernandes a encore un long chemin à parcourir pour égaler le trophée de Cantona, mais il convient de noter que United a terminé deuxième de la saison avant que le Français ne soit signé. Lorsque Fernandes a enfilé un maillot United pour la première fois, ils étaient cinquièmes du tableau, à 36 points du leader Liverpool. Un an plus tard, ils sont à un point du sommet.

Ses chiffres parlent d’eux-mêmes. En remportant le prix du joueur du mois de la Premier League pour décembre, il est devenu le premier joueur à remporter le trophée quatre fois par année civile, l’ayant également remporté en février, juin et novembre.

Compte tenu de son large impact, il est remarquable qu’à l’été 2019, United ait semblé heureux que Fernandes rejoigne Tottenham Hotspur. S’étant fatigués des discussions avec le Sporting qui n’allaient nulle part et avec des réserves tenaces sur la façon dont Fernandes pourrait s’adapter à la Premier League, ils étaient prêts à le laisser déménager dans le nord de Londres, en particulier après avoir appris que le président de Tottenham, Daniel Levy, avait été cité à un prix beaucoup plus bas. . Mais l’accord ne s’est jamais concrétisé, et lorsque les dépisteurs portugais de United ont exhorté le service de recrutement à jeter un autre regard, Solskjaer et son assistant Mike Phelan sont allés regarder Sporting eux-mêmes, voyant un joueur qui, selon eux, s’était nettement amélioré depuis la fin de la saison précédente.

Fernandes a dynamisé une équipe de United qui a besoin d’un meneur de jeu, bien que ses compétences en leadership contribuent autant à élever l’équipe. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Désespéré d’améliorer la performance offensive de son équipe, Solskjaer a demandé au vice-président exécutif Ed Woodward et au négociateur en chef Matt Judge de s’enquérir de Jack Grealish, mais après avoir été repoussé par Aston Villa, United a poursuivi ses discussions avec Fernandes. L’accord, conclu le 30 janvier 2020, pourrait finir par coûter 67,6 millions de livres sterling si certains indicateurs de performance sont atteints, mais si Fernandes continue sur la même trajectoire, Woodward peut le considérer comme la signature du meilleur rapport qualité-prix depuis qu’il a succédé à David. Gill en 2013.

En seulement 12 mois, Fernandes s’est imposé comme le point focal du club. On parle déjà d’un nouveau contrat pour refléter son statut alors qu’il a déjà un accord jusqu’en 2025 plus l’option d’une autre année. Sa chemise est le best-seller du Megastore, et quand vient le temps pour les diffuseurs internationaux de soumettre des demandes d’interview avant et après les matchs, son nom est généralement en tête de liste. Quand Amad Diallo s’est entraîné avec la première équipe suite à son départ de l’Atalanta, Fernandes a tenu à offrir conseils et encouragements à l’ailier de 18 ans pendant l’entraînement.

L’une des choses qui avait le plus impressionné Solskjaer lors de la vérification des antécédents du joueur de 26 ans était sa qualité de capitaine du Sporting. Ayant décidé que l’équipe manquait de dirigeants lorsqu’il a succédé à Jose Mourinho en décembre 2018, c’était l’une des raisons pour lesquelles Solskjaer a également suivi Grealish, capitaine d’Aston Villa. Fernandes a été nommé capitaine de United pour la première fois pour le match de groupe de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain en octobre. Il était assis à la conférence de presse d’avant-match avec Solskjaer lorsque son manager a annoncé la nouvelle. Pris par surprise, le milieu de terrain craignait que les caméras ne l’avaient filmé l’air confus, et si désireux de projeter la bonne image, il a demandé aux responsables du club de tirer la vidéo avant d’être assuré que tout allait bien.

Sur le terrain, Fernandes a été tout aussi soigneusement géré. Solskjaer a admis «m’arracher les cheveux» à la fréquence à laquelle Fernandes est enclin à perdre le ballon – même pour un attaquant tentant des passes risquées – mais c’est quelque chose dont il a été informé par les analystes avant que Fernandes ne rejoigne, et le United Le patron a dit à ses joueurs, qui peuvent parfois devenir frustrés à l’entraînement et aux jeux, de le laisser continuer à essayer.

« On s’attend à ce qu’il crée des buts, marque des buts et parfois les marges sont contre lui », a déclaré Solskjaer à propos de Fernandes plus tôt cette saison. « Il est toujours sur le point de créer quelque chose, même quand il perd le ballon, et c’est la position dans laquelle je le veux et c’est ce qu’on lui a dit de faire. Je veux qu’il joue les passes qu’il voit. »

Solskjaer a déclaré en privé que Fernandes était autorisé à donner le ballon, en particulier compte tenu de la quantité de course qu’il fait pour le récupérer. Les membres du personnel d’entraîneurs ont essayé de l’encourager à devenir plus réfléchi dans la façon dont il utilise son énergie, mais ont depuis appris qu’il était plus heureux de charger, désespéré de prendre le ballon et pressant sans relâche ses adversaires. Il est le même à l’entraînement, et le personnel a dû à plusieurs reprises lui ordonner de rentrer par peur qu’il ne reste sur les terrains de Carrington toute la nuit s’il n’y avait personne pour lui dire de rentrer chez lui.

Suite à sa nomination il y a deux ans, Solskjaer s’est rendu compte très rapidement que l’équipe devait changer en dehors du terrain si elle voulait gagner dessus. Les nouveaux joueurs ont été la clé de sa mission à Old Trafford, et aucun n’est plus important que Fernandes. Un an après son arrivée, la décision de le signer a déjà été confirmée.