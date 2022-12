La première année complète au pouvoir du ministre canadien du climat en a été une de crédibilité et de compromis

Ce n’est pas tous les jours que le premier ministre demande à un rebelle de rejoindre son cabinet, mais pour Justin Trudeau, c’est un pari bien accueilli.

Alors que sa première année complète de mandat touche à sa fin, l’activiste devenu politicien Steven Guilbeault est en train d’accueillir le monde pour la conférence COP15 de l’ONU à Montréal, en tant que ministre canadien de l’environnement et du changement climatique. Il s’agit de la conférence sur la biodiversité la plus importante depuis plus d’une décennie.

La COP15 fait suite à la très fréquentée COP27 du mois dernier – la conférence des Nations Unies pour les négociations sur le climat organisée par l’Égypte.

Les sessions consécutives, combinées aux 25 ans d’histoire de Guilbeault dans le mouvement environnemental, ont fait du ministre canadien une célébrité dans ces cercles, attirant les regards et les éloges des militants, des politiciens et des négociateurs.

Steven Guilbeault, deuxième à partir de la droite, et son collègue de Greenpeace Chris Holden, à gauche, sont arrêtés après avoir escaladé la Tour CN pour protester contre le rôle du Canada dans le changement climatique mondial en 2001. (Aaron Harris/La Presse Canadienne)

Anciennement administrateur et directeur de campagne chez Greenpeace, et membre fondateur de l’organisme à but non lucratif Équiterre, Guilbeault s’est donné beaucoup de mal pour plaider auprès des gouvernements et du public pour prendre la crise climatique au sérieux.

Il tire maintenant parti de sa crédibilité dans l’arène politique, coprésidant la section la plus attendue du projet d’accord sur la biodiversité, l’engagement à la mode “30 ici 30” de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030, ce qui sera critique pour limiter le réchauffement à pas plus de 1,5 degrés.

S’il craint de sortir avec un accord multilatéral alors que les négociations entrent dans une période critique, il ne l’a pas encore montré.

“Ce sont les Nations Unies, les gens s’expriment parfois”, a-t-il déclaré à propos des débrayages des négociateurs plus tôt dans la semaine. “Cela n’atterrira pas seulement sur nos genoux, mais nous y parviendrons”, a-t-il déclaré à la correspondante internationale sur le climat de CBC News, Susan Ormiston, lors d’une promenade dans le site montréalais de la COP15, le Palais des congrès.

Ce n’est pas que de la crédibilité et des sourires dans la rue alors que Guilbeault navigue dans ce rôle. Assis avec lui à la COP15, Ormiston a défié le ministre Guilbeault sur le bilan du Canada et lui a demandé comment il pouvait être un militant pour ses convictions inébranlables, de l’intérieur de la Chambre des communes.

Il a dû penser différemment depuis qu’il est entré au gouvernement du Canada, et il a dit que cela signifiait des choix difficiles. Des choix qu’il a peut-être protestés lui-même, dans sa vie passée.

“Quand j’ai décidé de me lancer en politique, je savais que je ne gagnerais pas toutes mes batailles”, a-t-il déclaré.

Juste ce printemps, Guilbeault a approuvé le développement pétrolier offshore controversé de Bay du Nord à Terre-Neuve et, à la COP27, il s’est retrouvé à défendre pourquoi le Canada s’est classé 58e sur 63 pays classés dans l’indice de performance en matière de changement climatique.

“Les gens doivent comprendre que nous transformons la société et l’économie de 38 millions de personnes que nous devons résoudre”, a déclaré Guilbeault, affirmant que les politiques de son gouvernement donneront des résultats avec le temps.

“Beaucoup des choses que nous faisons sont transformatrices. La vente de véhicules électriques sur les routes canadiennes a doublé au cours des deux dernières années. Le charbon est en train de disparaître dans notre production d’électricité au Canada.”