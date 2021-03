Première femme animatrice d’Afghanistan. Le titre a été durement gagné pour Sara Barackzay, 22 ans, mais des années de lutte et de dur labeur dans une société conservatrice en valent la peine. Le parcours de Barackzay pour devenir la première femme animatrice d’un pays déchiré par le conflit a été semé d’embûches et d’obstacles. En fait, Barackzay est bien plus que ce que l’on voit. Des décennies de conflit ont marqué un point d’interrogation sur le sort des femmes afghanes qui luttent pour leurs droits fondamentaux, essayant de se libérer d’une coopérative patriarcale.

«En Afghanistan, en plus de la guerre et du manque d’installations, ils ne se soucient pas de l’art et de l’animation parce que les arts visuels sont considérés comme un péché», a déclaré Barackzay à News18. Elle ajoute: «Ce fut une tâche difficile d’obtenir ce titre. Mais c’est incroyable et je veux être un bon début! Bien sûr, cela s’accompagne d’un éventail de responsabilités, mais la première d’entre elles serait de jeter les bases de cette industrie dans le pays.

L’art de Barackzay est clairement influencée par la situation sociale de son pays – guerre, paix, droits des enfants et des femmes, nature, etc. «Travailler pour Disney, Pixar et DreamWorks est en effet mon plus grand rêve», déclare Barackzay, qui a décidé de créer son propre institut d’animation en Afghanistan pour en promouvoir le côté culturel que «vous n’avez probablement pas vu».

Enfant, Barackzay a commencé à peindre sur tout ce qu’elle a repéré, en particulier ses poupées. Dès l’âge de quatre ou cinq ans, elle avait compris où étaient ses intérêts. Mais le chemin pour avoir sa passion en tant que profession a été une lutte considérable, remplie de défis à chaque étape. La première chose à faire est d’échapper au règne des talibans.

«Je me souviens avoir regardé par la fenêtre et vu les talibans verser de l’eau bouillante sur les femmes. Le passé continue de me hanter », se souvient Barackzay. Grandir dans ce Herat a été une expérience mitigée pour elle. En tant que jeune fille, elle aimait le jardin autour de sa maison et faisait des croquis de la nature, mais les souvenirs et les expériences de la guerre lui ont fait des ravages.

L’Afghanistan était gouverné par le groupe fondamentaliste de 1996 jusqu’à l’invasion menée par les États-Unis en 2001. Depuis lors, il a mené une insurrection contre le gouvernement soutenu par les États-Unis à Kaboul. Cependant, les talibans ne se sont renforcés qu’après et ils contrôleraient un cinquième du pays et ont lancé une offensive dans tout le pays.

Lorsque la guerre est entrée dans les intérieurs de la ville, la famille de Barackzay a été contrainte de se cacher dans les sous-sols d’un village. En repensant à de nombreux événements traumatisants de ce type, elle se souvient comment les enfants ont réussi à fréquenter des «écoles privées secrètes» qui fonctionnaient dans la clandestinité pour garantir que l’éducation des jeunes se déroule sans entrave.

Souffrant d’une maladie auditive depuis l’enfance, suivie d’un diagnostic erroné et d’un manque d’installations médicales dans une ville ravagée par la guerre, les problèmes de santé de Barackzay ont accentué toute sa bataille pour s’établir dans un pays où «même les familles ne veulent pas que leurs filles progressent ou prendre des risques dans la société ». La longue tradition de marier les filles à un jeune âge est devenue une norme, à tel point que même les filles l’ont acceptée comme leur destin.

La jeune fille se considère comme son plus grand pilier de soutien après avoir même perdu le soutien de sa propre famille. Lorsqu’elle a reçu sa bourse pour poursuivre des activités d’animation et de dessin animé à l’Université de Baskent, en Turquie, il a été difficile de convaincre sa famille de la laisser suivre un «cours de rêve». «J’ai essayé de rester ferme sur ma décision. Apprendre à être suffisamment indépendant pour assumer la responsabilité de mes choix a toujours été ma devise », dit-elle.

Avec une ferme résolution, le premier travail «professionnel» de Barackzay en 2013 pour le Festival d’animation de Turquie s’est avéré être un énorme succès. Depuis lors, ce fut surtout un voyage haut de gamme, avec des défis qu’elle apprend à surmonter chaque jour.

Barackzay enseigne maintenant de nombreux étudiants, en particulier des filles, à Herat et conçoit simultanément des livres pour enfants. En plus de collaborer avec de nombreuses institutions, elle travaille activement sur sa série d’animation.

Elle souhaite faire sa prochaine étape avec une maîtrise en animation d’une université réputée en France ou aux États-Unis d’Amérique. «Cela signifierait devenir suffisamment professionnel pour provoquer des différences dans un pays en proie à la violence et à la guerre, à travers l’art», dit-elle.

Dans la société afghane dominée par les hommes, alors que les hommes ont eu la tâche facile, une chose fondamentale comme l’accès à l’éducation a été une tâche fastidieuse pour les femmes. «Mon travail a été méprisé et il l’est toujours. On m’a demandé de surmonter mes activités enfantines et d’arrêter d’afficher mon succès. J’ai été menacé. Je dois traverser ma propre série de luttes, de pannes et d’échecs. Mais ne pas abandonner est mon seul motif », déclare Barackzay.

Les combats se sont intensifiés en Afghanistan avec plus de 3000 civils tués l’année dernière seulement, selon le ONU et si l’on en croit les experts, les pertes augmenteraient avec un retrait probable de Troupe américaines en mai.

«Voir la paix revenir dans mon pays sera toujours mon espoir éternel!»