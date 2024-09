La première analyse de la PS5 Pro montre des résultats mitigés pour la nouvelle PlayStation 5 de Sony

🧐 La première analyse de la PS5 Pro montre comment elle améliorera les jeux PlayStation 5

🤖 Attendez-vous à ce que la technologie PSSR de Sony fasse la majeure partie du travail

🤔 La plupart des jeux seront mis à l’échelle à partir d’une résolution interne inférieure vers une sortie 4K convaincante

🤷‍♂️ Les modes 30fps sont toujours présents dans des jeux comme Hogwarts Legacy et Alan Wake 2

Le PS5 Pro a laissé beaucoup de gens sous le choc avec son prix de 699,99 $, mais beaucoup ont fait valoir que le coût en vaudra la peine si la nouvelle PlayStation 5 peut apporter des améliorations significatives par rapport à la console existante.

Malheureusement, il semble que la PS5 Pro offrira des résultats mitigés. Elle ne sera pas capable de faire des miracles, malgré une puissance considérablement plus importante sous le capot, alors ne vous attendez pas à 60 fps dans tous les jeux avec le ray tracing activé.

Selon les experts en technologie de Fonderie numériqueLa nouvelle technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de Sony est l’ajout le plus révolutionnaire de la PS5 Pro. Elle permet aux jeux de fonctionner à des résolutions inférieures, mais les transforme de manière convaincante en images à plus haute résolution grâce à l’IA.

L’équipe de Digital Foundry a analysé le Jeux améliorés pour PS5 Pro présenté lors de la présentation technique de Sony, notamment la résolution de rendu et les performances. Voici ce qu’ils ont découvert :

Le jeu conserve la même résolution de rendu native 1440p que le mode performance du jeu PS5 standard. Cependant, le PSSR est utilisé pour restituer une image comparable à une 4K native. Des images fantômes étaient présentes sur le feuillage comme l’herbe, mais elles se présentent principalement dans les images fixes et non en mouvement. Des scintillements sous-pixels étaient également présents.

(Crédit : Digital Foundry)

Les images présentées de Ratchet & Clank: Rift Apart ont conservé de nombreuses caractéristiques visuelles du mode Performance RT existant du jeu sur PS5. La résolution de rendu interne varie entre 1440p et 1800p, le PSSR portant la qualité de l’image jusqu’à 4K. Par rapport à la version PC, la version PS5 Pro manque de certaines fonctionnalités graphiques comme la profondeur de champ, la densité de foule accrue et le niveau de détail accru.

Alan Wake 2 proposera toujours un mode 30 ips et 60 ips, chacun visant une résolution de 1260p et 864p respectivement. Là encore, le PSSR semble être de la partie, et les reflets de l’espace écran étaient présents dans le mode 60 ips mais pas dans le mode 30 ips. Cela signifie que la prise en charge du ray tracing peut toujours être verrouillée sur le mode 30 ips.

Gran Turismo 7 propose des reflets tracés par rayons dans le jeu, mais en conséquence, la résolution interne tombe à 1188p. Le PSSR est utilisé pour amener l’image de résolution inférieure à une sortie 4K. Nous savons également que Gran Turismo 7 pourra afficher une résolution de 8K.

La version PS5 Pro d’Horizon Forbidden West a promis d’apporter plusieurs améliorations comme une peau plus réaliste, mais Digital Foundry ne savait pas si le jeu utiliserait également PSSR.

Hogwart’s Legacy est l’un des titres qui montre que la PS5 Pro sera capable d’offrir davantage d’effets de ray tracing, notamment des reflets et des ombres. Cependant, attendez-vous à ce que le mode ray tracing reste à 30 fps et non à 60 fps.

Le prochain grand jeu d’Ubisoft tourne en 864p sur PS5 Pro et vise 60 fps. Là encore, attendez-vous à ce que PSSR prenne cette résolution inférieure et la fasse ressembler à une 4K ultra nette. Cependant, le flou de mouvement était sous-échantillonné et la profondeur de champ présentait des scintillements et un aliasing.

(Crédit : Digital Foundry)

Dragon’s Dogma 2 semblait tourner à 60 images par seconde au lieu des 40 à 60 images par seconde instables présentes sur PS5. Les artefacts en damier ont également été réduits, ce qui pourrait être dû à la mise en œuvre du PSSR.

Les résultats ci-dessus peuvent paraître décevants pour certains, mais il est important de noter que la résolution n’est plus aussi nette qu’elle l’était autrefois. Les techniques de mise à l’échelle ont beaucoup évolué, permettant aux jeux rendus à une résolution inférieure d’avoir un rendu comparable à celui d’une sortie en 4K native.

La PS5 Pro s’appuiera largement sur le PSSR, ce qui permettra aux développeurs d’utiliser des ressources précieuses qui auraient été dépensées pour atteindre des résolutions natives ailleurs. Il est encore tôt, ce qui signifie que les futurs jeux améliorés par la PS5 Pro pourraient en bénéficier bien plus.

Si vous souhaitez obtenir la meilleure expérience de jeu possible sur PlayStation 5, la PS5 Pro sera lancée le 7 novembre. Date de précommande de la PS5 est le 26 septembre et la console coûte 699,99 $. Consultez notre PS5 contre PS5 Pro comparaison pour en savoir plus.

Adam Vjestica est le rédacteur en chef de The Shortcut. Anciennement rédacteur en chef du matériel de jeu de TechRadar, Adam a également travaillé chez Nintendo of Europe en tant que rédacteur en chef du marketing de contenu, où il a contribué au lancement de la Nintendo Switch. Suivez-le sur X @ItsMrProducts.